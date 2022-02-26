萬物齊漲，深受大小朋友喜愛的台北市立動物園也喊漲。台北市政府近日擬定新版收費標準草案，維持20多年的60元全票入園門票，將翻倍漲到120元，但台北市民則享60元「市民票」，最快3、4月公告實施，家長直呼吃不消，批評市府搶錢。

目前動物園入園門票全票60元、優待票30元，若參觀園內的教育育中心加收全票20元、優待票10元，遊客列車車資一律5元。

教育局近日擬定新版「台北市立動物園門票收費標準」草案，將一般民眾全票調漲為120元，優待票為60元，台北市民票也維持60元；團體票也跟著調漲，30人以上想原票價打7折，每人從42元調漲至每人84元。

北市教育局表示，對於台北市民來說沒有影響，目前全票60元，但進教育中心看展、搭遊園車還要再收費，這次調整費率後，市民票、非市民票皆採一票到底。

教育局指出，市府先前要求場館，應提供台北市民優惠，明訂「台北市民」票種、票價及適用對象，因此，之後包括天文館等社教場館都會重新訂價。

教育局說，新版的門票收費標準草案將公告14天，蒐集各界意見後，將送市府法務局審查，待市政會議通過就會公告實施，並送市議會備查。

有家長批評，平時常在假日跑去動物園，一次漲這麼多吃不消，批評市府搶錢；但也有家長說，自己每個月都會帶小孩去動物園玩，雖然她身為台北市民，票價仍60元，但能理解動物園維護開銷很大、營業可能有虧損，若票價120元可以接受，但希望漲價後，動物園也同步提升品質，朝國際水準動物園邁進。