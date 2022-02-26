對於俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，有報導引用歐洲已故靈媒盲眼龍婆的預言，也有媒體引述印度神童的說法。但網友指出，預測最準的其實就是美國總統拜登，因為他說普丁於16日會發動戰爭，雖然普丁遲至於24日始宣布軍事行動，但是比起龍婆、神童來說，拜登還是準確許多，只是當時相信拜登說法的人並不多。

盲眼龍婆是歐洲著名盲眼靈媒萬加（Baba Vanga），12歲時在一場風暴中神奇的失明，雙眼被蒙上一層厚重的灰，此後便聲稱這是上帝賜給她的一份恩典，可以預見未來。據稱她生前即預言恐怖組織ISIS崛起、英國脫歐、911事件等國際大事。

已故保加利亞盲眼龍婆生前暗示過普丁的勝利。(示意圖/路透社)

根據《紐約郵報》（New York Post）日前報導，歐洲著名靈媒盲眼龍婆1979年曾說，「一切都會融化，就像冰一樣；唯一不變的是，俄羅斯帝國的勝利，普丁的勝利。」盲眼龍婆在去世前更公開揭露：「俄羅斯會一直生存下去，還會主宰世界。」

另外，印度神童阿南德也曾說過今年3月至4月須注意全球地緣政治，如今烏俄衝突升溫，戰況引起全球關注。阿南德也曾點名台灣，要關注國際局勢，做好心理準備，讓不少台灣民眾十分憂心。

美國總統拜登。(達志影像)

不過，網友點名，預測「俄烏戰事」最準確的，既不是盲眼龍婆，也不是印度神童，而是美國總統拜登。因為美國總統拜登曾經稱俄羅斯進攻日就在2月16日。網友指出，美國總統拜登從頭到尾都說要打，但被認為鬧了大笑話，沒想到俄羅斯還是在2月24日揮軍入侵烏克蘭。

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