俄羅斯總統普丁近日發動「特種軍事作戰」入侵烏克蘭，引起全球股市大跌，據傳雙方傷亡數千人，俄烏衝突情勢也成全球關注焦點。隨著戰爭爆發，有不少預言都被挖出，據《每日星報》（The Daily Star）報導，467年前的古書就曾記載，2022年歐洲將發生一場戰爭。保加利亞著名預言家「盲眼龍婆」更曾提到，俄羅斯將「除掉一切」，成為世界的主宰。美國前總統川普日前談及烏克蘭危機時，更公開點名「下一個危機地點將是在中國(意指台海)」。對此，名嘴謝寒冰看完預言直呼「烏克蘭現在真的很慘」。

根據《每日星報》（The Daily Star）23日報導，西元1555年，法籍猶太預言家米歇爾·德·諾查丹瑪斯 (Michel de Nostradame) 就出版了他臭名昭著的書《預言》，其中包含 942 條預測。

雖然很難用諾查丹瑪斯《預言》一書預測確定確切的日期，但書中提到，歐洲很可能會在2022年出現一場戰爭，而戰爭的主因會是東方對於法國的威脅、並可能會在這一年的春天引爆。儘管預言模糊，不少人認為這是在暗指「第三次世界大戰」的爆發，而書中提到關於「東方威脅」，則正巧與俄羅斯宣戰烏克蘭的情勢相同。

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值得注意的是，過去曾經準預言911恐怖攻擊事件及英國脫歐的著名預言家「盲人龍婆」巴巴·萬加（Baba Vanga），1979年與作家瓦倫（ValentinSidorov）會面時就曾預言：「一切都會融化，就像冰一樣，只有他保持不變–弗拉基米爾（普丁）的榮耀，俄羅斯的榮耀」，同時也警示：「俄羅斯極端分子將對歐洲發動戰爭，沒有人能阻止俄羅斯。路途上一切都會被他除掉，沒有任何東西會剩下，俄羅斯有一天會接管世界，會成為世界的主宰」。

值得注意的是，美國前總統川普日前談及烏克蘭危機時，更公開點名「拜登的無能領導，使普丁氣焰更盛」。「下一個危機地點將是在中國(意指台海)，你知道，中國肯定會攻擊台灣...」。

謝寒冰25日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，龍婆的預言非常有趣，他所提到的名字「弗拉基米爾」，烏克蘭總統名字也有，而這個名字在斯拉夫語系中，是很常見的。他個人解讀，這就是很單純的巧合，而預言的東西，一般人可能也很難理解，因為我們沒有這麼大的通靈能力，但是烏克蘭現在面臨的狀況，真的非常非常不妙。因為普丁已經公開警告西方各國，誰敢插手就打誰，而俄羅斯綜合軍力世界前三名，誰敢插手?除了美國以外，大家當然閃得遠遠的，而美美和北約這次也不派兵，顯然烏克蘭已經成為一支孤軍。