有逃離戰火的烏克蘭民眾巧遇沒油的俄軍坦克，但雙方接下來的互動讓數百萬人看傻。(圖／twitter)

俄烏戰爭開打，俄軍以兵力優勢迅速推進至烏克蘭首都基輔，烏政府表示，包括軍人、平民在內已有3500人死傷，但如今戰爭下卻也出現和平一幕，一輛俄軍坦克因為沒油停課在路邊，正巧碰上逃離戰火的烏克蘭民眾，結局卻讓人看呆。

今天一則影片在推特上爆紅，透過影片可以看到，一名烏克蘭駕駛在路上，正巧遇到因為沒油而停靠在路邊的俄軍坦克，駕駛隨即搖下車窗詢問「發生什麼事？戰車壞了嗎？」，俄兵則表示沒有油了，駕駛立刻回「我可以幫忙把你們載回俄羅斯」，讓俄兵忍不住笑出聲。

A priceless exchange of a brave Ukrainian citizen with Russian army stuck out of fuel. ENGLISH SUBTITLES.



[Thanks to my Ukrainian friend for transcription and translation] pic.twitter.com/Rar3WRXEwD — Ali 🇺🇦🕊 (@aliostad) February 26, 2022

烏克蘭駕駛繼續問：「所以你們要去哪？」，俄兵表示不太確定，應該是基輔，反問駕駛現在戰況如何。駕駛則語帶嘲諷回：「那邊現在還在我們掌控中，我在路上遇到許多像你們這樣的男孩迷路，都不知道自己在哪，接下來要往哪去，所以你們趕快回家吧」，隨即離開現場。

這段58秒影片在twitter上瘋傳，消息傳到PTT也引發熱議，不少鄉民也感慨：「戰爭下的幽默」、「笑著笑著有點心酸」、「其實俄軍也不想打仗，可是普丁一意孤行」、「感覺很多俄兵也是搞不清楚狀況就被叫上戰場」、「可能真的一堆人以為是軍事訓練，不知道是去打仗」、「為什麼烏克蘭民眾敢靠過去啊XD」、「又好笑又可憐，哀」、「這段影片讓戰爭本身看起來就像笑話」、「民眾直接停下來嘴，俄軍也沒敵意，完全沒防範，真奇妙」。