俄羅斯24日大舉出兵烏克蘭引發戰亂，外交部隨即啟動烏克蘭撤僑緊急應變計畫。外交部晚間透過新聞稿表示，我國撤僑專車歷經約46小時，在駐俄國代表處、外貿協會基輔台灣貿易中心及駐波蘭代表處的共同努力下，於台北時間26日晚間8時多通過烏、波邊境檢查站，平安順利入境波蘭。駐波蘭代表處安排撤僑專車繼續前往波蘭東部大城盧布林市（Lublin）稍事休息；之後將由國人自行決定返國或前往其他安全地區。

外交部自2月12日迄今已10度發布聲明呼籲國人避免前往烏克蘭，並強烈建議在烏國境內的國人儘速離境。除此之外，我駐俄國代表處也與外貿協會基輔台灣貿易中心合作，密切聯繫旅居烏克蘭的國人，除成立群組以外，另也多次個別電話聯絡僑胞，提供最新訊息及安全建議，並懇勸國人在戰事爆發前儘速離境。

外交部指出，駐俄國代表處透過社交媒體的群組，持續聯繫關心仍滯留在基輔及烏克蘭其他地區共19位國人，積極勸說並建議儘早動身遠離軍事衝突地區。目前已掌握國人的動態如下：其中13人已搭乘火車或將以陸路方式自行前往烏克蘭西部的利維夫市（Lviv）及離境；2名在烏克蘭東部的留學生預計於明（27）日離開當地；另還有2人在基輔、2人在烏克蘭南部，駐俄國代表處及留守在利維夫市的台灣貿易中心人員，均與他們保持聯繫，並在尊重國人自主的決定及需求下，隨時協助撤離並提供必要的資訊。

另外，針對僑胞旅行文件證明需求，外交部已開放駐波蘭代表處也可提供服務。本次撤僑專車行動除駐俄羅斯、波蘭兩處人員不眠不休投入工作外，也感謝波蘭政府、基輔台灣貿易中心及旅居烏國熱心僑胞共同協處完成。外交部再次向國人疾呼，避免前往烏克蘭，所有仍在烏境的國人應在注意自身安全前提下儘速離境、或至少先前往西烏地區避險，以免遭受戰火波及；倘還有未與我駐處聯繫的在烏國人，請立即主動撥打緊急電話＋7-969-008-6111與駐俄羅斯代表處聯繫；另擬前往或已在西烏地區利維夫市的國人則請撥打＋380-44-537-0982與基輔台灣貿易中心聯絡。