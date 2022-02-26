亞洲最具影響力聲音社群品牌KKBOX年度盛會「第17屆KKBOX音樂風雲榜」26日在台北流行音樂中心盛大登場。為讓樂迷享受嶄新的5G影音娛樂體驗，中華電信大秀5G MEC行動邊緣運算的高速率、低延遲技術，以擬真全息投影技術結合新生代創作樂團告五人，成功打造全台演唱會首次5G全息異地共演。

告五人主唱雲安與團員在分隔兩地的安排下，以1:1真人比例共演經典歌曲〈在這座城市遺失了你〉，完美呈現Live合唱與合奏共演，實現近乎於零延遲的影音同步視聽饗宴，以最新5G娛樂科技讓現場與線上觀看的粉絲感受虛實整合的偶像魅力，嗨翻全場。

中華電信表示，全台演唱會首次5G全息異地共演，係指全台樂壇首次展演安排樂團分隔兩地演出，結合全息投影技術，運用5G網路於同一舞台呈現，展現視訊及音訊整合，達到近乎於零延遲的表演效果。

中華電信總經理郭水義表示，中華電信持續以優勢5G技術廣結盟，繼去年於KKBOX風雲榜領先同業大秀5G AR+VR視聽體驗，今年再次成功打造全台演唱會首次5G全息異地以1:1真人比例共演及多視角直播，滿足觀眾視覺與聽覺的極致雙重饗宴。

郭水義說，在後疫情時代，透過各種終端欣賞表演已經成為全台民眾生活中的必要娛樂，中華電信會持續結合相關產業的創意，讓觀眾欣賞更多與眾不同演出，提供5G創新應用體驗。」

另外，中華電信表示，2022年希望在創新應用領域做到超過50億元營收。除了消費市場的創新應用，中華電信的5G創新應用還有很多來自企業應用的挹注，如智慧醫療、智慧交通、智慧工廠及智慧文化等。

中華電信強調，5G不管是專網、消費端或政府領域的智慧應用，中華電信均寄予厚望，甚至認為，5G創新應用有機會成為未來的5G殺手級應用。

郭水義樂觀看待元宇宙發展，並認為有助於推展5G AIOT產業，他說「元宇宙發發展，未來還有很大的想像空間」。

針對遠傳電信併購亞太電信，郭水義說，其實在5G第一波頻譜競標結果公布後，業界就已預見可能朝此方向發展，中華電信樂見整體電信產業未來朝向更健康的方向發展。