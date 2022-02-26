鄭秀晶在《瘋狂愛上你》中安靜又勤奮的超級秘書。（Disney＋提供）

金材昱和鄭秀晶在《瘋狂愛上你》中上演一段甜蜜與殺氣兼具的羅曼史。（Disney＋提供）

韓劇《瘋狂愛上你》由「行走的荷爾蒙」金材昱及「冰山美人」Krystal（鄭秀晶）主演，2人將上演一段小綿羊秘書與大野狼上司間，充滿曲折、誤會、反轉及滿滿感動的羅曼史，帶領觀眾踏上獵奇且娛樂性十足的旅程，邀請所有曾經歷或仍身陷各種職場恩怨的觀眾們一同入座，享受該劇娓娓道來的別出心裁復仇故事。共16集，自3月7日起於Disney＋上線。

該劇故事講述天才數學講師、同時也是補習班CEO「盧高鎮」（金材昱飾）某天開始收到不明來源的死亡威脅，因此精心策劃一場追蹤計劃，打算揪出犯人。計劃展開沒多久，內向、安靜又勤奮的秘書「李信雅」（鄭秀晶飾）就被診斷出絕症，並決心對那位苛薄挑剔的上司執行一連串報復行動，偶然間卻不小心發現盧高鎮的異狀，一段甜蜜與殺氣兼具的羅曼史悄悄萌芽，無限反轉的精彩劇情也將隨之上演。

金材昱提及接演該劇的原因，除了作為演員，想讓大家看到他嶄新的一面外，也認為現在這個艱難的時期，「比起風格較陰暗的作品，更想演出能讓觀眾露出笑容的作品」，他在劇中是個IQ190的天才，但相當以自我為中心，缺乏人性化的領導能力，不過在遇到鄭秀晶飾演的超級祕書後漸漸產生了變化，「這部前半段有很多搞笑元素，希望大家追劇時能放聲大笑、與劇中人物產生連結，然後沈浸在這個故事中」。

鄭秀晶表示這次與她在其他作品飾演的角色有些不同，之前都算是比較高冷、帥氣的「Girl Crush」風格，《瘋狂愛上你》中則是有隔壁朋友那種親切、可愛的感覺，即使不做搞笑的行為也會讓人發噱。她也對於飾演的李信雅生命被宣判只剩1年後的變化過程，留下深刻的印象，「她對自己的感情相當坦率，加上善良、柔弱的個性，表現出比誰都擔心盧高鎮的一面，相當有魅力」，並稱在拍攝現場最辛苦的部分就是「忍笑」，希望觀眾在觀看時也能夠自在地笑出來。