台灣隨處可見手搖飲料店，各家競爭相當激烈，一名男網友回憶起手搖飲料店的先驅「休閒小站」，並將店家照片分享到臉書上，直呼「這家店應該算是第一代連鎖的手搖飲店」，瞬間勾起網友回憶，「時代的眼淚」、「本土味珍奶稱霸90年代」。

飲料店「休閒小站」被譽為手搖飲的「先驅」。（圖／翻臉書休閒小站苑裡舊社店）

一名男網友在臉書社團《爆廢公社》曬出一張飲料店的照片，其藍色招牌上寫著「休閒小站」四字，好奇詢問，「這家店應該算是第一代連鎖的手搖飲店，但後來好像不見了？」

熟悉的飲料店招牌立刻勾起網友們的回憶，紛紛留言表示，「天啊，童年回憶」、「時代的眼淚」、「學生時期的回憶」、「當時的茉香奶茶、綠豆沙都是我的最愛」、「最愛綠豆沙，每次去都必點」、「本土味珍奶稱霸90年代」、「那時候剛出來一杯25元」、「懷念每天一個上午或下午就要做一千多杯飲料，忙到翻過去的日子」。

事實上，休閒小站是休閒國聯股份有限公司的旗下品牌，成立於1992年，被譽為手搖飲的「先驅」，不過隨著手搖飲料店林立，競爭越來越激烈，逐漸消失在台灣街頭，進而轉戰其他國家，在澳洲、紐西蘭等國都有分店。