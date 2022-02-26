企業17年甲級男女排球聯賽26日由屏東台電出戰雲林美津濃，本場比賽台電帶著主場氣勢，電力全開，由蔡沛彰、黃正良與劉鴻敏領軍的攻擊火力讓雲林美津濃吃足苦頭，雖温逸凱與洪榮發使出渾身解數試圖搶分，但仍無力回天，最終台電就以25比12、25比23與27比25，直落三輕取雲林美津濃。

本場比賽由屏東台電先馳得點，黃正良與蔡沛彰一攻一守的帶動下，台電立刻取得領先，加上美津濃尚未進入狀況，分數立刻被拉開，雲林美津濃也喊出暫停調整。暫停回來，雲林美津濃試圖將差距縮小，但台電靠著蔡沛彰、黃正良與劉鴻敏的穩定火力輸出下，台電就以25比12 拿下第1局。

第2局台電依舊火力全開，林宜暉在三號位的攻擊替球隊先馳得點，但温逸凱與陳建彰立刻回敬比數將比數追平，戰況開始進入拉鋸。美津濃洪榮發與温逸凱本局找回手感，但台電許紋誠扮演奇兵，與温逸凱互別苗頭，你來我往的攻擊讓現場球迷大飽眼福，雙方一路糾纏。隨後台電靠著劉鴻敏關鍵時刻的單人攔網得手取得領先，此時美津濃隊長甘明修跳出，連續攻擊得手再次扳平比數，但劉鴻敏與林宜暉再次接管比賽，加上關鍵時刻的美津濃發球出界，台電就以 25比23拿下第2局。

第3局美津濃打出強勢開局，温逸凱與甘明修的攻勢替美津濃取得領先，台電則靠著黃正良與顏振富適時一擊緊咬比數，雖台電曾靠著黃正良的攔網成功追平，但洪榮發再次幫助球隊要回領先，不過黃正良與劉鴻敏可不同意，兩人聯手將比數追平，雙方開始拉鋸。此時，蔡沛彰與劉鴻敏的雙人攔網幫助球隊取得領先，美津濃立刻喊出暫停止血。暫停回來，雙方拉鋸至 deuce，台電此時加強防守，澆熄雲林美津濃反撲的氣勢，最後就以27比25拿下比賽勝利。