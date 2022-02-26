俄羅斯出兵攻打烏克蘭，從北、東、南3方向攻擊，俄軍甚至揮軍進逼首都基輔。俄軍已朝烏國首都基輔推進。資深媒體人吳子嘉表示，他從俄羅斯總統普丁的講話中，發現一個嚴重的問題，台灣對於俄羅斯及蘇聯的印象還停留在過去。

有網友26日在《董事長開講》網路直播節目中問到，「吴董在第一時間認為普丁一定會打烏克蘭，請問吳董這場戰爭會如何發展？」吳子嘉認為，他從俄羅斯總統普丁的講話中，發現一個嚴重的問題，台灣對於俄羅斯及蘇聯的印象還停留在過去。其實蘇聯已經瓦解了，若能把普丁是如何把俄羅斯重新帶起來，以及俄羅斯重新崛起的奧秘搞懂之後，就知道俄羅斯一定會打烏克蘭。

吳子嘉認為，俄國的歷史，是從東斯拉夫、西斯拉夫、南斯拉夫整個一連串下來，這是斯拉夫歷史的傳承，大量推動東正教作基礎，發展出神諭和上帝使命感，而去打這個仗，也就是以意識形態和精神力量作為基礎，然後團結老百姓。因此，俄國若不打仗，內部也會有別的問題。

另針對普丁的作為，吳子嘉舉例說，普丁小時候住在公寓，常拿竹竿在樓梯間去戳老鼠、追打老鼠。有一次把老鼠逼到牆角，老鼠撲過去咬普丁。所以普丁從小就知道一件事情，不要把人家逼到牆角，把人家逼到牆角，一定會被反咬一口。所以他做事會留餘地，但只是很小的餘地。