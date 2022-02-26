泰國性感女星妮達帕查娜維拉潘（Nida Patcharaveerapong）在當地是小有名氣的演員兼歌手，粉絲都稱呼她的小名Tangmo，近年更在電視劇《吹落的樹葉》爆紅，外界都很期待她之後的新作品；豈料，昨（25）日傳出24日Tangmo和友人搭船墜河，26日遺體被尋獲，沒想到又爆出同船友人是女經紀人和3富豪，此飯局不單純，事後經紀人更離奇消失，Tangmo親友求警方替她申冤。

綜合外媒報導，24日晚間Tangmo和幾名友人搭船出遊，約1小時後不慎墜河，據悉她未穿著救生衣，在搜救團隊出動多名人力還是未能馬上找到人，Tangmo的母親聞此噩耗十分震驚，因為Tangmo小時候學過游泳，但或許還無法對抗湍急的河流。

Tangmo的經紀人在她死後也離奇消失，當日船上還有3富豪，因警方尚未釐清死因，整起事件更撲朔迷離。(圖/ 摘自泰媒)

直到今（26）日早上搜救團隊才找到一具女屍體，穿著和Tangmo落水前的衣物一致，確定是Tangmo遺體，但落水原因警方還在調查中；不過，Tangmo親友向警方提供線索，當天和她一起搭船的是她的女經紀人Phatthida，還有另外3名男子，而3男身分也被起底，包括泰國科技公司CEO、知名高級連鎖髮廊的老闆和旅遊業大亨，都是權貴人士。

Tangmo親友認為這個聚會一看就不單純，因為Tangmo已經有穩定交往的對象，還有一個寶貝女兒，平時很自愛根本不會答應這種飯局，因此懷疑是經紀人牽線；而Tangmo朋友也透露，在Tangmo墜河後船上的人都沒有第一時間報警，非常詭異，甚至事發後警方更找不到該名經紀人。對此Tangmo家屬更希望警方能調查清楚，替Tangmo申冤討公道。