北市一名王姓補教男老師，於在2018年間與女友人小婷（化名）一同飲酒，小婷醉後借住王男家中，豈料，王男竟趁小婷意識不清時，偷摸小婷的胸部與下體，甚至王男還偷拍小婷洗澡的畫面。案經上訴，高等法院認為原判無違誤，依妨害性自主罪，判1年2月徒刑。

判決書指出，王男與小婷為高中舊識，2018年7月間王男與小婷等數位友人一同聚餐，事後小婷借住王男家中，而王男原先對小婷懷有好感，竟趁小婷熟睡時，偷偷撫摸其腹部，順勢把手伸進小婷的內衣裡摸胸，小婷雖被嚇醒，但怕觸怒王男，僅以變換睡姿閃避。

不料，王男色意未消，見小婷不再翻動身體，誤以為其再度熟睡，遂將手伸入小婷的褲中，撫摸小婷的下體猥褻得逞。且，原先小婷打算息事寧人，豈料事發5月後，小婷收到王母的通知，才得知自己該日洗澡時被王男偷拍，憤而報警處理，全案始次曝光。

對此，王男坦承有摸小婷的腹部，胸部則是隔著衣服觸摸，否認做出乘機猥褻的行為，還說他認為與小婷是互有好感，小婷也有意願與他更進一步，他才會做出該些舉止。

一審桃園地院審理時，小婷曾向法官要求重判王男，因為王男念教育卻做出這樣的行為，實在不該讓其繼續從事相關職業，最終法官認定王男犯行屬實，依強制猥褻罪，處期1年2月徒刑。案經上訴，高等法院重新勘驗證據，認定王男犯罪事實明確，原持原判決，駁回上訴。可再上訴。

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