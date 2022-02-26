俄羅斯大軍壓境烏克蘭，攻入首都基輔，烏總統澤倫斯基不斷向外求援，但美國與北約成員國都表示不會派兵，讓他忍不住抱怨看不到盟友，也引起不少人質疑歐美放生，對此胸腔科醫師蘇一峰轉貼BBC社論，揭發美國不出兵4大原因，直言台灣該好好想想了。

蘇一峰在臉書分享了BBC社論，該文章針對此次拜登拒絕派兵幫助烏克蘭進行分析，提出4大原因，包括出兵對美國沒有好處、拜登不愛軍事活動、美國人民不想戰爭以及與超級大國對抗的危險。

BBC社論指出，烏克蘭並非美國鄰居，也沒有美國軍事基地，沒有戰略石油儲備，更不是主要貿易夥伴。同時總統拜登早在歐巴馬時期就反對干預利比亞與增兵阿富汗，更堅持從阿富汗撤軍。

BBC社論繼續指出，美國近日民調，有72%的民眾認為俄烏戰爭中，美國僅需發揮次要作用，或是根本不要有動作。最後則是俄羅斯依舊是美國之外最強大的軍事國家之一，若真動武恐死傷慘重，因此不能貿然出兵。

蘇一峰文末也呼籲，表示台灣人該好好自己想一想，不要讓媒體控制想法。蘇一峰在留言區也分享烏克蘭外交部長庫列巴後悔放棄核武，不滿美國未派兵救援的舉動，暗示若台海戰爭，真的別想指望美國派兵幫忙。