對於波斯灣產油國而言，在俄羅斯進攻烏克蘭這場危機中選邊站，可能不是容易的決定。波灣國家長期以來受美國保護，與莫斯科的關係卻也日漸增長，迫使波灣國必須小心維持平衡。

法新社報導，正當全世界爭相譴責俄國侵略鄰國之際，會員國包括沙烏地阿拉伯以及阿拉伯聯合大公國的波斯灣合作理事會（GCC），卻沒有多大動靜。

中東專家表示，這些國家不表達立場情有可原，原因就在於能源、錢，還有安全。

波灣專家、法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）的加德爾（Anne Gadel）表示，「不僅是經濟，這些國家與莫斯科的安全關係也日益深化。」

聯合國安全理事會25日表決譴責俄羅斯入侵烏克蘭，要求俄國立即撤軍的決議，阿拉伯聯合大公國和中國、印度一同選擇棄權。

表決結束後，阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導，阿聯外長與美國國務卿通電話，商討「全球局勢」。對於烏克蘭隻字未提。

俄國外交部則表示，阿聯與俄國外交首長將於3月1日在莫斯科會面，討論「進一步深化兩國多方面關係」。

另一個波灣強國沙烏地阿拉伯，和阿聯、巴林與阿曼一樣，都沒有對俄國入侵烏克蘭發聲。科威特和卡達僅譴責暴力，沒有批評莫斯科當局。

超過70年來，美國都在戰亂頻仍的中東地區扮演重要角色，尤其是保護盛產石油的波灣君主國免受伊朗等國的潛在威脅。

然而近幾年來，華府卻減少在這個地區的軍事參與，即使最親密的盟友沙烏地阿拉伯及阿聯遭受葉門激進團體青年運動（Houthi）襲擊也不例外。

加德爾說，波灣國家「知道他們必須和多方結盟，以彌補已經感知到美國將撤出該地區的空缺」。

另一方面，有美軍駐紮的沙烏地阿拉伯及阿聯，因為軍購協議和人權議題，與美國的關係轉變為又愛又恨。

華盛頓郵報記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年在沙國駐伊斯坦堡領事館慘遭謀殺，令美國與利雅德當局關係惡化。阿聯則是威脅要取消美國F-35戰機的巨額軍購案。

倫敦國王學院（King's College London）中東安全專家克瑞格（Andreas Krieg）說，「美國把人權當成給予支持的附加條件，俄羅斯就成為了意識形態上的盟友。」

隨著和俄國的安全合作越來越多，克瑞格表示，大多數GCC成員國雖然「依舊把他們的安全雞蛋，放在美國這個籃子裡」，但也開始和美國的競爭者發展出多元關係。