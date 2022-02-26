俄羅斯對烏克蘭戰事24日全面擴大，美股跳空大跌，道瓊工業指數重挫逾800點，但尾盤卻收小紅，這種V型反轉的戲劇性的變化令投資人摸不著頭緒，專家指出市場關注的焦點是制裁，當西方國家祭出的制裁措施沒有猛料，市場自然鬆了一口氣。

財經網站「MarketWatch」報導，RBC Capital Markets首席全球外匯策略師Elsa Lignos指出，從標普500指數和俄羅斯、烏克蘭市場情緒指標的相對走勢圖顯示，美股之所以反彈，主因是西方國家對俄羅斯實施的制裁「雷聲大、雨點小」，並不如西方領袖聲稱的那麼嚴厲。

她強調，市場在乎的不是戰爭，而是制裁，以及俄羅斯對制裁有何反應。RBC追蹤的指標是觀察美元對俄羅斯盧布、美元對烏克蘭幣這兩組貨幣以及俄羅斯5年期信用違約交換（CDS）利差的平均值，來對照標普500指數的走勢圖。

結果發現，自俄烏危機大幅佔據媒體版面時，俄烏市場情緒指標與標普500指數的走勢幾乎是同步，直到24日下午新一波制裁公布後，兩者走勢開始背離。

Lignos解釋，西方國家領袖揚言要祭出「嚴厲」制裁，是標普500指數與俄烏市場情緒指標走勢一致的原因，但美國總統拜登周四只宣布增加對俄羅斯銀行業的限制，西方盟國沒有把俄羅斯踢出「環球銀行金融電信協會」（Swift），也放過俄羅斯的能源出口。

分析師認為，這些舉動顯示，西方國家不敢制裁俄羅斯能源出口，以免推升石油和天然氣價格，進而助長通膨。

美股拜24日強彈之賜，標普500指數本周勁揚1.9%，道瓊工業指數小跌0.3%，那斯達克指數小漲0.4%