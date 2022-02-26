俄羅斯與烏克蘭戰爭越演越烈，引起全球高度關注，連「俄」要如何發音也成為討論話題。一名女網友表示，她和男友為了「俄」字要念二聲還是四聲而爭吵不休，查了教育部國語辭典發現，「俄」字確實是念「ㄜˊ」，但如果指的是國家，就必須念成「ㄜˋ」，引起網友熱議。

一名女網友昨（25日）在網路論壇Dcard發文表示，這兩天俄羅斯成為全球關注的焦點，不過她和男友在看新聞時，男友卻突然說俄羅斯的「俄」應該要念二聲（ㄜˊ），但她覺得是念四聲（ㄜˋ）才對，因此展開激烈的討論。

隨後男友搜尋教育部國語辭典發現，「俄」這個字確實是念「ㄜˊ」，但如果是指俄羅斯共和國的簡稱，就必須念舊音「ㄜˋ」，讓兩人大吃一驚，不過還是為此爭吵不休，最終達成結論「沒完沒了」。

「俄」確實是念「ㄜˊ」。（圖／翻攝自教育部重編國語辭典修訂本網站）

貼文一出，不少網友紛紛表示，「最近大家在討論，發現真的有人講都不一樣」、「俄（ㄜˊ）羅斯呀」、「俄（ㄜˋ）羅斯比較順，都是平聲念起來彆扭」、「打字會打『ㄜˊ』， 念的話『ㄜˋ』比較常用」、「我覺得就照自己習慣的去念就好了，沒有誰對誰錯」、「語言是拿來溝通的，聽得懂就好」、「國文太難了，統一念Russia」。