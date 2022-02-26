前美國助理防長傅立民（Chas Freeman）指出，中美雙方對於保持台海現狀的過渡辦法，缺乏信任，因此台灣問題正處於懸崖邊上，「非常危險」。

傅立民(Chas Freeman Jr.)是美國前總統尼克森訪問中國大陸時的隨行首席翻譯官員，長久以來在美國政界和外交界以「中國通」(China hand)聞名，曾任助理國防部長和駐中國大陸公使。曾經公開指責川普政府對中國大陸與台灣的政策不當，導致美中兩國處於建交以來最低點。

根據《中評網》報導，約翰霍普金斯大學國際關係學院2月23日舉行紀念尼克森總統訪問中國大陸50周年線上研討會時，傅立民與美國前駐中國大陸大使羅德談到了台灣問題。

羅德強烈主張維持「戰略模糊」，如果明確防衛台灣，等於讓美中關係斷裂。一旦美國無條件防衛台灣，如果台灣出現不負責任的領導人，就會非常具有挑釁性，可能將美國拖入戰爭。

傅立民也認為，若減少美國對台承諾的模糊性，只會伴隨兩個後果：一是激怒中國大陸，二是鼓勵台灣進一步往前試探，兩者都不符合美國的利益。

傅立民指出，中國大陸解讀美國從來沒有兌現在台灣問題上的承諾，中美雙方對於保持台海現狀的過渡辦法，缺乏信任，因此台灣問題正處於懸崖邊上，「非常危險」。