俄軍持續朝基輔推進，採取陸、海、空三面包夾策略使烏方節節敗退，烏克蘭官方表示，俄軍軍事行動已造成198名死亡人數，另外有多達千人受傷。然而，俄羅斯當局卻沒有公布傷亡數字，從烏克蘭官員早前透露已有將近3,500名俄軍喪命。一份報告指出，俄羅斯的軍火庫擁有「移動火葬場」，以便作戰時隱藏這些死去的士兵，掩蓋戰爭的真實情況。

《每日電訊報》在網路上公布一段俄羅斯軍隊的「移動火葬場」。

《紐約郵報》（New York Post）引述英國《每日電訊報》報導，英國國防部近期公布一段影像，只見偌大的貨櫃車上裝有一台大型機器，按下開關後，開口便自動掀起，人員利用貨車的後門控制檯面升降，只要將屍體放在尾端檯面等待機器推進焚化爐，整個過程就宛如移動火葬場，隨時能夠毀屍滅跡。

英國國防部長華萊士（Ben Wallace）表示:「如果我是一名士兵，出發前就知道有一個移動火葬場陪我上戰場，豈不是削弱了不少信心嗎?」更進一步表示，俄軍的作法實在令人不寒而慄。

不過稍早，烏克蘭軍方的臉書(@UkrLandForces)上po出一段副總理伊莉娜（Iryna Vereshchuk）公開演說，麻煩紅十字會盡速將戰死在烏國內的俄軍屍體運走，她表示基於「人道主義」需求，我方要求這些俄羅斯人的屍體離開國土。最後更不忘隔空放話:「動作快!紅十字會!我們很快又會有更多俄軍屍體。」