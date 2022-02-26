俄烏交戰進入第3日，俄軍先頭部隊很快進逼到烏克蘭首都基輔。烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍就快發起總攻擊，呼籲民眾拿起槍捍衛國家；卻有俄羅斯媒體報導，澤倫斯基已離開基輔，逃至利維夫。針對基輔未來的命運，桃園市議員黃敬平預估，在俄軍三面包圍下，不出3天，基輔就會被拿下。

黃敬平26日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，烏東已經落入俄羅斯之手，沿著聶伯河上去，第聶伯羅其實是烏克蘭第三大城，再上去就是波塔瓦，27日可能就會淪陷了，基輔等於被三面包圍。他甚至預估，基輔大約在2月28日至3月1日，不出3天，基輔就會被拿下。

黃敬平認為，美國特種部隊一定在基輔和利維夫，否則怎麼接應澤倫斯基，澤倫斯基不可能靠基輔的軍方，基輔的軍隊可能自己都要跑了。澤倫斯基之前說得很漂亮、義正辭嚴，「我需要的是子彈，不需要搭便車」，結果卻傳出影片都是事先錄好的，搞不好已去利維夫，因搭直升機可能會被擊落，或許會採取陸路快速抵達利維夫，利維夫離波蘭只有75公里。

黃敬平接著指出，俄羅斯只要把之前逃到莫斯科的烏克蘭前總統亞努科維奇，由他成立親俄的政權，烏克蘭局勢就大致底定了。