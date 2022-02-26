原住民族語、英語、中文，三語翻譯充滿濃濃國際味的「南島日」。26日在台灣燈會衛武營燈區的南島藝術燈區，有來自文藻外語大學及義守大學近百位的國際生及原住民學生共同參與，國際生分別來自泰國、印尼、越南、日本、宏都拉斯等國家，穿上自己國家的傳統服裝，與台灣原住民族來場文化樂舞交流。而一報名便遭秒殺的「聚光花環DIY手作體驗」，也限量再加碼，國際生及現場報名民眾，都抵擋不住聚光花環的魅力，紛紛拿起手機拍照當起網美。

行政院原住民族委員會主委夷將·拔路兒表示，高雄非常善用資源，作品樣樣精彩、各具特色，《族光再現》展現16族特色，繽紛的燈飾點綴在樹上，成為現場最多民眾拍照打卡的熱點。26日活動有眾多貴賓現身力挺，包括高雄市政府副市長史哲、副秘書長張家興、原民會主委阿布斯、觀光局長周玲妏以及高雄市阿美族總頭目葉大新率領其他族群頭目、高市府原民會族群委員、南島藝術燈區藝術家們、以及義守大學原住民族學院院長趙仁方等貴賓都熱情出席。也有貴賓特別遠從外地前來力挺，包括台南市政府原民會主委白惠蘭、屏東縣政府原民處處長顏成仁、屏東縣三地門鄉鄉長車牧勒賽以•拉勒格安，都共同參與這次台灣燈會「南島日」活動。

活動在阿美族青年的傳統樂舞中揭開序幕，現場特別邀請高雄市立美術館行政長林羿妏及原住民藝術家，一起帶領市民朋友共同來場南島藝術燈區巡禮，並在作品《南島之眼》導覽時，邀請貴賓手拿火把點亮燈飾，象徵原住民藝術文化永不止息。

高雄市原民會主委阿布斯表示，非常感謝行政院原住民族委員會，挹注經費支持南島藝術燈區的燈飾創作，讓更多人能感受到原住民深具豐富意涵的理念和文化；同時也感謝所有支持南島藝術燈區的市府團隊，還有原住民表演藝術家及義守大學、文藻外語大學的同學，以及都會區文化健康站、搭乘原鄉賞燈列車的茂林、桃源及那瑪夏的族人，更感謝每天來現場熱情參與活動的大小朋友們，大家的支持，都是原民會前進的動力。

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