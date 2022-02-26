有位人妻在臉書投稿表示，自己有意栽培女兒成為空姐，還想好之後要安排女兒就讀全美語學校，而女兒在滿1歲抓周時抓到飛機，更加肯定她的想法，豈料，婆婆卻極力反對，認為當空姐是低等職業，幫客人把屎把尿非常辛苦，讓她非常傻眼。

一名人妻在臉書粉專「靠北婆婆2.0」投稿，她分享一次與婆婆的通話內容，透露自己將來想栽培女兒當空姐，為了打好女兒英文基礎，會安排她讀全美語學校，殊不知，她的婆婆聞言竟大潑冷水，猛酸空姐要幫客人把屎把尿是低等職業。

人妻說，過後女兒滿1歲抓周時，彷彿命中注定的抓中飛機，她也開心的在聚會上向朋友分享，結果婆婆依然不給情面，再次吐槽空姐是最低階工作，幫客人把屎把尿太辛苦，讓她愉快的心情瞬間被破壞。

貼文一出，網友則表示「回婆婆～最低階是當了您的媳婦」、「空姐是人人稱羨的行也，別管他」、「下回要說：想讓女兒做月入10萬的空姐」、「任何職業都比不過當高級婆婆，家庭指揮官」、「最好她老了不用人幫她把屎把尿」、「當媳婦也是最低階的耶」、「我身邊的空姐都超正 完全不需要幫客人把屎把尿」、「你婆婆這樣也顯得沒多高級啊」、

另有網友認為「女兒抓周抓到飛機，可以是開飛機的機長啊」、「當女飛機師」、「別聽貧嘴，說不定她嫁給航運業，或買賣飛機啊！」；留言處有曾任空姐網友分享真實狀況，她表示公司沒有規定要幫客人把屎把尿，這是外行人的誤解，並表示原PO的婆婆是井底之蛙，要原PO別太在意。

人妻為了女兒未來能當空姐，便安排除全美語學校，竟被婆婆大酸低等職業；網友則回應最低階是當了您的媳婦。（翻攝自臉書靠北婆婆2.0）

人妻為了女兒未來能當空姐，便安排除全美語學校，竟被婆婆大酸低等職業；網友則回應最低階是當了您的媳婦。（翻攝自臉書靠北婆婆2.0）