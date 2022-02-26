身兼黨主席蔡英文總統今召集召開選對會，原則同意台南市、高雄市、嘉義縣三縣市「徵詢協調小組」結論，提名連任縣長黃偉哲、陳其邁與翁章梁，但責請黨祕書長林錫耀偕黨中央完成徵召報告書；據轉述，正國會龍頭林佳龍會中代表學運世代發聲，要求黃偉哲要有自清程序；據了解，徵召報告書裡黃偉哲需對線民爭議釋疑。

台南市長黃偉哲捲入線民風暴，民進黨正國會連日要求黃偉哲說清楚，並交付徵詢小組提案選對會，要求直轄市長及縣市長提名前曾被促轉會約訪的參選人，皆應簽署「授權黨中央調閱促轉會訪談資料同意書」；據瞭解，黃偉哲並未同意授權。

據轉述，今選對會開了約三小時，其中約兩小時都在討論黃偉哲案；林佳龍率先發言，站在政黨跟個人立場，這件事若沒細緻處理，對民進黨會是個傷害，他是學運世代，也是被監控的當事人之一，他不是代表個人，而是代表整個學運世代發聲，如何讓這件事有個真相，可以誠實面對，這關乎民進黨要去背書，要有完整機制討論後再徵召。

據轉述，會議過程平和，蔡英文維持聆聽，會中人也同意，黃偉哲要有自清的程序，提出說法或任何證明釋疑，黨中央在3月2日前寫入報告書，再看中執會要不要接受報告內容。

據轉述，會中交換意見，林佳龍強調這件事在學運圈流傳得很久，會中的人也認同，這事件確實傳得有點久，不針對個案，但需要有個機制，未來遇到狀況才能妥善處置。

昨天會議除高雄市長陳其邁以視訊方式與會，其餘選對會成員皆出席。