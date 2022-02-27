由鄉林建設主辦、鄉林文教基金會協辦「員林500個堅持」的故事徵選圓滿結束，鄉林集團董事長賴正鎰與彰化縣副縣長洪榮章在員林演藝廳頒獎表揚入選的146位故事主角，此次透過文字描述在地人事物的精彩感動故事，串起許多在地及出外打拚的員林人記憶。鄉林推崇員林人不分老中青堅持打拚、重視細節的傳承精神與驕傲，也邀歌手翁立友到場獻唱膾炙人口的「堅持」組曲，向員林人表達致敬之意。

鄉林集團董事長賴正鎰說，過去員林人到外地打拚，現在越來越多人鮭魚返鄉，回到員林，與在地耕耘且不斷擴大的產業，一起發展繁榮大員林。鄉林希望發掘更有深度的台灣人文與產業真善美，去年11月企劃號召「員林的 500個堅持故事」的徵選，獲得熱烈迴響。

他說，座落南彰化的員林，在地知名中小企業形成綿密的產業聚落，除了大家耳熟能詳的美利達自行車、正新輪胎、頂新集團，還有花農、葡萄農、紡織業、醬油廠等傳統產業與農業，更有布袋戲、傳統歌仔戲、轉型舞台劇創作的龍獅團等傳統文化傳承。這些行業別的人，不乏有很多忠於原味，執著堅持，默默為地方奉獻的人。

彰化縣副縣長洪榮章表示，員林有很多產業傳奇是其他縣市所沒有的，台灣自行車產業傲視全球，又以彰化的自行車零組件廠，獨占鰲頭，業者的堅持努力研發，外銷數字的持續成長有目共睹，而且零組件是很講究精準細節的產業，容不得一絲誤差，研發與組裝團隊須對細節的完美堅持，具備共同信念才能辦到。感謝鄉林建設與鄉林文教基金會挖掘這麼多感人故事，讓員林在地精神得以廣為流傳。

徵文中也發掘更多堅持的故事，像是水電工轉職變成四座樂活養雞場主人，每天提供健康新鮮雞蛋的王武隆；37年來堅持追逐各國慶典的高空焰火攝影的銀行員呂展源，寫下了平凡人生中的不平凡，成為「花火攝影達人」；口足畫家張永銘以嘴咬筆創作，自創的「點畫」畫風，21年來創作生涯中累積了200幅畫作。

這次獲選對象共分為五大類，分別為在地農業，人文藝術，以食為天，地方產業，傳奇人物等。146篇述說員林向下紮根的堅持故事，篇篇感動人心。鄉林要把這些感人故事、原創精神，集結印刷成書，把員林人堅持的永久傳統與精神，透過這一次的徵文活動，讓員林的光與熱再次聚焦。