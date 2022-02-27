全球第3大半導體矽晶圓廠環球晶，在併購德國世創（Siltronic）失敗後，改執行B計畫，將千億元的併購資金轉投入未來3年的擴產大計。根據《財訊》報導，市場擔心全球前5大廠齊蓋新廠後，可能攪亂一池春水。法人認為，後續的影響，可以從短、中、長期3個面向來分析。

《短期》持股虧損40億元

《財訊》報導指出，首先，就短期而言，環球晶應支付世創5000萬歐元（約折合15.6億台幣）的交易終止費，預計認列在去年第4季的財報之中；若以去年第3季稅後淨利約31億元來估算，等於侵蝕掉一半的單季獲利。去年第4季的獲利，恐將下探近5年單季新低。

另外，《財訊》報導指出，環球晶手上持有世創13.67%的股權，不受限制可自由買賣。因看好半導體產業的發展，公司短期並無處分世創持股的規畫，但也沒有長期持有的打算。法人指出，環球晶當初以每股140歐元的價格取得世創持股，依世創近期股價在112歐元附近計算，今年第1季預估將提列38億至40億元的金融評價損失，成為最大的業外變數。如果將此納入評估，環球晶今年第1季可能陷入虧損。

《中期》長約價格支撐營運

根據《財訊》報導，環球晶董事長徐秀蘭親上火線釐清短線利空雜音，她強調，「併購不成，並不影響到今年的EPS（每股稅後純益），且在長約價格上揚帶動下，今年營收可望呈現雙位數成長。毛利率則希望持平，甚至更好。」

以中期影響來看，環球晶將併購資金轉為用來投入未來3年擴產計畫，預計金額為36億美元（折合新台幣1000億元），其中20億美元將用於興建全新廠房（Green-field），16億美元用於擴充既有廠房產能（Brown-field）。預期Brown-field產能於2023年下半年陸續開出，Green-field產能要到2024年才會開出。

《長期》產能供需仍待觀察

換言之，《財訊》分析，環球晶今、明年在新產能開出有限下，須靠著更好的長約價格、產品組合，來支撐營運成長。徐秀蘭回應，今年長約價格比去年還好，手上長約能見度達5~8年，雖然在2024年前新增產能有限，且未來折舊費用也會隨之升高，但會透過提升稼動率與單價、改善產品結構抵銷影響。

以長期的角度觀察，全球前5大半導體矽晶圓廠罕見齊蓋新廠，除了環球晶，世創的新加坡新廠以及日本勝高科技（SUMCO）旗下的台勝科雲林新廠，都正在興建中；日本信越（Shin-Etsu）、韓國SK Siltron也分別在日本、韓國蓋新廠，新廠產能集中於2024年開出，每月至少新增50萬片至百萬片的12吋矽晶圓產能，不免讓人擔心是否會重新上演供過於求的場景。