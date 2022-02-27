根據《財訊》報導，一場全球疫情，改變消費者購物習慣，帶動許多廠商切入跨境電商，也讓電商代營運產業逐漸受到重視。其中，吸引統一證券旗下統証創業投資公司、國發基金注資的跨境電商平台服務商─視宇，不僅協助台灣業者上架亞馬遜、eBay等平台，更是日本樂天官方指定合作商，成為台灣目前唯一一家可同時提供此3大電商平台代營運服務的業者，連昇恆昌、圓剛等多家知名公司，也是靠著視宇把產品賣到全世界。

據研調機構eMarketer預估，全球線上零售銷售額逐年成長，今年可望達到5.4兆美元，2024年甚至將來到6.4兆美元；面對如此龐大的電商經濟，台灣廠商做跨境電商逐漸成為顯學。

eBay台灣館 敲開樂天大門

不過，根據《財訊》報導，如果不自建網站，而是透過亞馬遜等第3方電商平台賣貨，就必須逐一了解各國文化與平台特色、後台管理、物流運送，這都是廠商面臨的難題，於是電商平台代營運的角色也就應運而生。

視宇董事長郭雨新，因為曾在香港投資提供eBay平台第3方系統工具的公司，體會到香港跨境電商的成熟，便在2016年回台設立視宇，將經驗帶回台灣。

《財訊》報導指出，但當時台灣市場對跨境電商並不十分了解，更遑論要中小企業了解代營運業者究竟能提供什麼服務。郭雨新於是主動向外貿協會提出一同在eBay建置「台灣館」的構想，恰似成立一座台灣的虛擬百貨公司，讓國外買家進到eBay台灣館就能一次買齊台灣貨，獲得不錯的回響。沒想到的是，這項作法在2019年也被日本樂天看上，希望郭雨新可以嘗試在日本樂天開設台灣館。

《財訊》報導指出，郭雨新認為，日本人愛台貨其實和台灣人哈日的風潮很像，而且樂天不僅是日本最大的電商平台，集團更跨足食品、零售、電信等產業，具備十分完整的生態圈，會員數高達上億人，「就算只有其中幾個百分點的會員消費，人數和金額就已十分可觀。」

但日本人嚴謹的民族個性，讓非日本註冊公司要成功登上日本樂天、或是成為其代營運商的機率微乎其微，郭雨新於是派遣員工到日本學習樂天的後台，持續和樂天溝通協調，而且視宇的大股東─宇迅，其背後的大股東就是日本郵政，也讓視宇更具跨境物流優勢。