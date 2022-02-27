知名節目主持人「阿嬌」謝雅琳，與資深藝人阿西主持節目《台灣尚青》走紅，曾有過一段婚姻的她，2008年和小8歲老公再婚時，由於前一段婚姻價值觀落差太大，導致與前夫常起爭執，造成她對婚姻不信任，一度認為可能再次離婚，沒想到如今攜手走過14個年頭，忍不住甜蜜告白「可以成為彼此的太陽互相照耀」，難得放閃讓所有人眼睛都瞎了。

阿嬌在臉書曬出和小8歲老公的甜蜜合照，只見她趁著帶公公回診返家後，跟老公提出「你可以跟我約會嗎」的邀約，兩人便到餐廳用餐，享受難得的愜意時光，接著透露除了天南地北的聊天外，更甜蜜自拍記錄難能可貴的時光，用餐後還手牽手回家，她表示看起來雖然無聊無趣的日常，如今已經成為夫妻倆的常態。

阿嬌表示夫妻倆偶爾偷閒約會，對自己而言是感到甜蜜開心，尤其「一個人不寂寞、兩個人更自由」的相處模式，更是自己所追求，還不忘向老公甜蜜告白：「謝謝你，讓我一見你就笑，可以成為彼此的太陽互相照耀，才是我們最想珍惜的緣分」。

她之前也透露夫妻間一定會有爭執，通常只要想法不同或意見相左時，不太會當下就表露出不滿，而是會再找適當機會再表達不滿，更直言男人就是個大男孩，要讓他聽得進去講的話，得要花一些時間和技巧，並且講一些好聽話，這樣就會慢慢把說的話聽進去，更強調「溝通是到達目的的途徑，多試幾條路總會到達的」。

，