勞工退休後基本上能領到勞保老年給付與勞退兩筆退休金，不過因為勞退分為舊制與新制，若沒有了解其中的細節，可能會少領退休金。新北市一名林姓退休勞工誤以為勞保老年給付就是舊制退休金，因此未向雇主請領，所幸被細心的勞工局承辦人員發現後，順利領回44萬的舊制退休金。

林先生日前接到一通可以領退休金的電話，讓他以為是詐騙，甚至要求勞工局承辦人員寄公文，幸好承辦人員靈機一動，先請林先生撥打1999，再透過市府總機轉接，確認是來自政府單位的通知才解除心防。

而林先生之所以被通知要去領退休金，原因是勞工局在辦理公司申請註銷勞退準備金專戶業務時，發現林先生在勞退條例施行前就已經在公司任職，並於勞退條例施行後選擇適用勞退新制，因此還有一筆舊制的勞工退休金未領。

林先生在2019年9月因領取勞保老年給付，有勞保退保紀錄，但他仍繼續工作至2021年8月離職，此時已符合勞基法退休條件，不過林先生卻誤將勞保老年給付認為是舊制退休金，因此未向雇主請領，雇主也因不諳法令而未主動給付，形成誤會。

此案承辦人員陳姓科員表示，「很多勞工只記得勞保老年給付，忘了還有一筆舊制退休金，很高興能幫忙林先生領到退休金。」勞工局長陳瑞嘉則說，選擇適用勞退新制的勞工，舊制年資仍繼續保留，不過有時雇主會忽略舊制勞工退休金權益，因此勞工局在公司申請領回勞工退休準備金時，都會嚴格把關。

勞工局表示，勞工在勞退新制施行前已在同一公司任職，且符合勞基法第53條自請退休條件 （即在同一事業單位工作年資達25年，或工作年資達15年且年滿55歲，或工作年資達10年且年滿60歲），即可向雇主申請退休，此時雇主不能拒絕，且應一次發給舊制退休金。

值得一提的是，舊制退休金的請求權時效為5年，勞工若發現離職時已符合退休條件，而雇主尚未給付退休金，應儘速向雇主提出申請，以免超過請求時效，而勞工朋友若有舊制退休金相關疑義，可向勞工局詢問。