春天正是出遊天，寒冬過後的高山新綠萌發、櫻花盛開，許多人迫不急待奔向山區。走向戶外雖好，醫師提醒，若有意前往2千公尺左右或更高的山區前，最好先確認自己的身體狀態，尤其5類族群更要特別注意，否則引發高山症又未能及時妥善處理，恐短時間內惡化致命。

●甚麼是高山症？常被誤當感冒、暈車 平常身強體壯也難倖免

一般來說，登山可強化心、肺、血液功能，增進個人體力及耐力，對促進身心健康都有好處。然而當海拔高度上升時，氣壓就隨之降低，導致空氣中氧分壓較低。以海拔3千公尺的高山為例，山頂的氧氣含量僅有平地的7成左右，就易引發「高海拔疾病(High altitude illness)」，也就是俗稱的高山症。

高山症依急性部位不同，大致可分為3種，症狀有些異同：

一次看懂三種高山症。(資料來源/衛福部疾管署 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

臨床研究指出，人在超過2,440公尺的高度就易引發高山肺水腫、超過2,750公尺的高度可能發生高山腦水腫、急性高山症則是到3千公尺以上區域常見的急症。

●5種人登高有禁忌 心血管病、肺功能異常都是高山症危險群

玉山國家公園管理中心數據顯示，在合歡山雪季時，約有一半以上的病患都是高山症，登玉山的山友則有超過1/4符合急性高山病的診斷。

建議民眾打算攀登3千公尺以上高山前，應先於海拔2千5百公尺左右的地區讓身體適應，最好先住一晚後再爬升高度。如果行程所需，必須在24小時內由平地上升到3千公尺以上，保險起見應先徵詢醫師，考慮服用藥物先行預防。

除此之外，包括心血管病患者以及心臟、肺臟功能不全、糖尿病患、貧血等民眾，若真要登高山前，務必評估身體狀態：

預防高山症與避免急性發作自保之道。(資料來源/衛福部疾管署 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

書田診所家醫科主任醫師周明文特別提醒，慢性病患多知道自己身體狀況，但許多貧血者由於日常並無太大影響而不自知。貧血者因血紅素較少，在高海拔地區更易出現缺氧急症。因此平日就臉色蒼白、容易疲勞、常感頭暈者，尤其女性，若有意前往高山前，最好確認自身有否貧血，並且對要前往地點的天氣、高度、路況等先做些功課，預做準備。

值得注意的是，台灣高山旅遊風氣盛行，不少熱門旅遊景點相當容易造訪，卻都是超過3千公尺的高海拔地區，像是合歡山武嶺、松雪樓、嘉明湖、玉山排雲山莊，貿然前往都易引發高山急症。

據分析，許多山域意外事件與高山症有關，如在山上可能因高山腦水腫造成走路不穩而墜崖，因急性高山病的虛弱或高山肺水腫的呼吸困難，造成行動遲緩以致無法到達避風寒的營地而失溫等情形。

醫師強調，只要在高山出現頭痛、噁心嘔吐等症狀，都須盡速下降高度，千萬不要輕忽。行程安排也要注意緩慢、漸進地向高海拔處移動；山區活動時避免過度激烈，像是奔跑、跳躍等都易過度耗氧。多注意相關自我保護的常識，都有助於預防高山症發作。