都說台灣生育率屢創新低、少子化問題持續嚴重……；確實，小編先前看過一篇文章，作者曾經外派到香港和上海工作，其以親眼所見、心有所感比較兩岸三地的育兒經驗：「台灣女人最苦，難怪生育率這麼低！」

文中提到台灣女人育兒的「艱難處境」尤讓小編印象深刻：相對於香港和上海女人的強勢作風，台灣女人不僅要會賺錢，還要帶好小孩，同時身兼數個身分：好妻子、好媳婦、好母親、好女兒。

時值「三八」國際婦女節即將到來，本周小花平台從該作家的發現和體認切入，一起來關心台灣女人的權益，在努力拚經濟、顧好家庭的同時，別忘了也要好好愛自己，除了有足夠轉嫁人生風險的保險規劃外，也要為日後投資規劃預留較充裕的資金來源，唯有盡量去除風險陰影存在的可能性，才可能擘畫豐富多彩的人生藍圖，不是嗎？

就近觀察：兩岸三地台灣女人最苦，無怪乎超低生育率！

「比起香港和上海，台灣女人最苦！」該作家以她實際外派至上海的親身經歷直言：「在上海養小孩比在台灣容易多了！」她回想當時聘僱了一名家庭幫傭協助家務處理，讓她沒有後顧之憂、可以全心投入工作。

回過頭看看台灣的女人，在台灣尤其是職業婦女真的比較辛苦，早上急著送孩子上學再趕著去上班，下班後還要抓緊時間到安親班接小孩，甚至回到家手忙腳亂地做晚餐……，「在台灣媽媽的心裡，安親班絕對比老闆還要重要，可以得罪老闆，但是千萬不能得罪安親班和老師。」一字一句道出台灣全職媽媽的辛酸與無奈。

尤其值得一提的是，上海女人天性強勢，她們認為對自己好是天經地義的事情、無庸置疑，更不用說有甚麼罪惡感；相對來說，台灣女人必須同時是好妻子、好媳婦、好母親及好女兒，往往還需要他人的「提醒」，才會記得偶爾要對自己好一點……。

確實，兩相比較之下，台灣女人的處境確實辛苦多了〜看到這裡，小編不免要提醒身處在台灣的女人們，無論妳是活躍於職場的單身女強人或是照顧家人無微不至的家庭主婦，又或者同時兼顧家庭和工作的職業婦女，別忘了一定要先好好照顧自己，除了必不可少的預先規劃適當的風險保障外，尤其重要的是，盡早啟動累積資產，以實現財富自由。

有關女人20、30、40後等不同年齡階段的重點投保方向和準備退休的方式不盡相同，先前在小花平台保險專欄已多有深度報導，以下整理小花平台保險顧問

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