過完農曆新年，時序進入春天、春暖花開，是否想著要去哪兒走走？今年受到疫情的影響，被悶壞的心情相信大家都是一樣的，儘管之後整個大環境的變化尚是個未知數，仍是滿心期待一切重回正軌，可以如常出遊，享受自在旅遊的樂趣。

以下小編為讀者在全台灣北、中、南及東部各選一處走春賞花的好景點，如果有時間不妨與家人、朋友一起走走看看、一掃陰霾心情。

北部、台北士林官邸賞鬱金香

「2022士林官邸鬰金香展」主題為「遇見幸福」，展期時間自即日起至本（2）月28日止，展區內有超過13萬株的鬱金香。今年士林官邸鬱金香展展出來自荷蘭和日本的鬱金香，共規劃出4個童話故事展區，分別為荷蘭的「木鞋寓言」、「拇指姑娘」、「灰姑娘」及日本的「竹取公主」，以故事裡的主角追求幸福為設計概念，意在讓遊客在賞花的同時，也能感受滿滿的幸福氛圍。

中部、台中武陵農場賞櫻

以櫻花海著名的「武陵農場」，擁有超過2萬株不同品種的櫻花樹，諸如：紅粉佳人櫻、昭和櫻、緋寒櫻、霧社櫻及吉野櫻等，在每年2月櫻花逐漸綻放，開啟賞櫻的好時節。

另特別提醒讀者：「2022武陵農場櫻花祭」管制期間自即日起至2月28日止，針對想要前往武陵農場賞櫻而沒有提前預約團客通行證者，一般是禁止開車入園的。

南部、九族文化村賞櫻

台灣唯一獲得日本認證海外賞櫻名所就是「九族文化村」，今年自1月底至3月初為期共1個多月的櫻花祭，每年有多達5,000多棵不同品種的櫻花樹在此相繼盛開，諸如：八重櫻、吉野櫻、富士櫻等；其中，自2月6日起至3月6日更獨家開放夜間賞櫻活動，提供民眾同時體驗與白天截然不同的櫻花美景。

東部、二層坪水橋賞波斯菊

台東鹿野二層坪水橋是一座「水在走的橋」，被譽為縱谷版的「水往上流」，也是全台第一座拱形建造的景觀水橋；在這裡，有著花東兩縣境內面積最廣的大波斯菊花海，五彩繽紛的花朵隨風搖曳，每年總是吸引大批遊客來賞花。