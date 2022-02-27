最近看了一本書，一見到書名的當下，立即吸引了我的目光：《我們，MZ新世代：準時下班？不婚不生？奉行極簡？帶你秒懂八年級生都在想什麼》，到底什麼是MZ新世代？經常聽到的是X、Y、Z世代，倒是沒有聽過MZ新世代；不過，看到書名其後的描述：「準時下班？不婚不生？奉行極簡？」，心裡猜想應該是指年輕人吧……，果然，指的就是所謂的八年級生，也就是出生於1990年代、現年22至31歲的年輕人，這個年齡段堪為現今職場當中的新興生力軍、

年輕世代，究竟他們想要追求什麼？以下小編整理了該書試舉的MZ新世代人格特質，看看你中了幾個？也或許你並不屬於這個世代，卻意外很像這個世代：

【關於工作】：

準時下班＋拒絕無償加班－MZ新世代不是拒絕加班，而是拒絕提供「免費」的服務。

避開應酬＋付諸實際行動－下班後藉由安靜地離開公司，以婉拒不必要的應酬，不然就直接離職一了百了。

【關於消費】：

重視體驗＋跟上時尚熱潮－雖然無法成為有錢人，但是一定要體驗有錢人的生活，即便364天都吃超商便當，也要當1天名牌族。

自我炫耀＋日常極簡主義－MZ新世代的消費趨勢是「選擇和集中」，也就是買一個奢侈品，其他則盡量使用便宜貨。

【關於人生】：

專注當下＋其餘以後再說－關於戀愛、結婚、生子、買房、人際關係、夢想、希望等皆已拋下，決定不努力了。

不婚不生＋消極看待未來－MZ新世代並不完全是因為沒錢無法結婚，而是不想踏入婚姻，面對未來也極度消極和悲觀。

MZ新世代特有理財盲點趕快改過來，讓自己富起來！

在看完上述試舉的MZ新世代人格特質後，趕緊算一下你被說中了幾個？小編先偷偷說，一個都沒有，果然不是屬於這個世代～不過，有關MZ新世代人格特質像是準時下班、自我炫耀的消費傾向等，先前小花平台就從理財的角度深入剖析與討論，提出不少關於理財值得深思的問題，分述如下：