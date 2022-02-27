烏克蘭基輔市遭到火箭襲擊後，該建築物嚴重毀損。（美聯社）

俄羅斯入侵烏克蘭後，凌厲攻勢令烏克蘭難以招架，引發全球高度關注。政治大學國際事務學院院長、教授連弘宜日前在俄烏危機面面觀講座分析指出，這次戰事發生最大的苦主應該是德國，因為德國一定要有動作又要避免受到大傷害！

根據《中評社》報導，連弘宜表示，蘇聯解體後，北約組織東擴，引發俄羅斯心裡極大的不安，加上北約拉攏前蘇聯成員加入同盟，已到了俄羅斯退無可退的地步，這是普丁及大部份俄國人想法，但西方國家都形塑俄國是侵略者，所以現在西方氛圍與俄國想法落差蠻大的。

連弘宜分析，其次俄羅斯是繼承蘇聯，從過去到現在的歷史因素，加上普丁個人過去曾派駐德國的經驗，以及北溪二號管道上的經濟利益，俄國最忌憚、最具關切的國家其實就是德國。他認為，德國一定要有動作又要避免受到大傷害，所以暫停北溪二號天然氣管道審查，可是俄國軍事動作如果持續，北溪二號就無法重開，德國就無法獲得能源。

連弘宜認為，就普丁角度來說，其實他一開始就講明2項訴求，分別是烏東區域應回到明斯克協議、是西方國家明確承認不讓烏克蘭加入北約，但是普丁一開始就想形塑大軍壓境的情勢來迫使烏克蘭屈服第一項訴求，但很明顯烏克蘭不為所動，所以開始提出二點重要訴求，可是西方國家都沒回應，以致危機步向更嚴重的狀態。