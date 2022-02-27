俄羅斯揮軍烏克蘭，引發全球關注。前台灣駐白俄羅斯代表、前駐俄羅斯副代表姜書益25日表示，俄羅斯總統普丁發動戰爭，可能是想將烏克蘭與搶到的土地併入俄羅斯，以重回昔日帝國榮光，但他認為這「不太可能」。

根據香港媒體《中評社》26日報導，姜書益25日出席由國安會前秘書長蘇起主持的「俄烏危機面面觀」講座，針對俄羅斯進攻烏克蘭的目的，現場有人提問，俄羅斯是否想合併過去東普魯士帝國領地內俄羅斯人聚集的地方，以重現昔日帝國榮光？

姜書益回應，曾是東普魯士領土的加里寧格勒（Kaliningrad），過去是德國的領地，現在雖由俄羅斯控制，但它是出入波羅的海的重要港口，故俄羅斯在歐洲的軍演必會在此舉行，從俄羅斯的態度可見，加里寧格勒是不可能還給德國的。姜進一步指出，鄂霍茨克海南端的千島群島，俄羅斯也不可能還給日本。

姜書益指出，俄羅斯本來在格魯吉亞有一個軍事基地，後來被格魯吉亞趕走，改由美國軍隊派駐，美軍藉機使用預警機偵查，這點讓俄羅斯相當氣憤，所以2008年8月格魯吉亞進攻南奧塞梯亞（South Ossetia）自治區時，俄羅斯不但派兵奪下南奧塞梯亞自治區，還一併奪下格魯吉亞領地阿布哈茲（Abkhazia）；南斯拉夫、塞爾維亞等地過去與俄羅斯關係極密切，俄羅斯總認為塞爾維亞人就是俄羅斯民族，所以第一次世界大戰時，俄羅斯為了塞爾維亞跟德國開戰。由此可見，俄羅斯有意合併搶到的土地回到過去榮光，但他認為這不太可能，然對搶到的土地俄羅斯必會加強控制。