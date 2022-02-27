三高控制不良及肥胖是中風的主要危險因子，不過，突然發生腦中風是否與特定的誘因有關？暴怒、情緒不安與劇烈運動，是否真的會促使中風發作？《歐洲心臟醫學雜誌》近期所刊登的研究認為，暴怒、情緒不穩定、劇烈運動等有可能導致交感神經張力增加，進而增加腦中風風險，研究團隊宣稱這些危險因子，應作為預防二次中風的照護原則。

●心情觸發中風？ 研究稱憤怒、情緒不安、劇烈運動增風險

「我會中風是不是情緒、壓力引起的？這是很多患者詢問神經科醫師的問題，中風不但劇烈影響身心健康，更值得擔心的是，某些觸發因子可能會在未來反覆發生！」研究作者、蘇黎世大學醫院神經內科醫師Susanne Wegener如此說道。

Wegener所領導的《INTERSTROKE》研究計畫，一共收集超過32個國家13,462名中風病人的數據，進一步分析特定的情緒與生理因素是否會增加誘發心肌缺血機率，導致交感神經劇烈活動，進而促使冠狀動脈收縮引發血栓或出血。

(圖/潮健康提供)

●經歷負面情緒後1小時 中風風險上升30%？

該項研究的目標是希望找出潛在的中風觸發因子，包括「憤怒」、「情緒不安」以及「劇烈體力消耗」等狀況，透過患者中風後72小時的問卷調查，訪談他們在中風前一小時是否經歷生氣、不安或進行劇烈運動，以及前一天同一個時間的生活型態加以對照。再根據年齡及傳統風險因子進行分層統計。

研究結果指出，9.2%的人在中風前有出現憤怒、情緒不安等情況；而有5.3%患者表示中風前正在進行劇烈運動鍛鍊。年紀輕、男性、BMI較高、受教育程度高、以往憂鬱程度較高的中風患者，在中風前回顧有憤怒與情緒不安的比例更常見。

(圖/潮健康提供)

其中，中風前自述曾進行劇烈運動的患者，多屬於更年輕的男性、有吸菸但沒有糖尿病病史。這些人平時運動量較多，到院急診時的收縮壓也更高。Wegener在研究結果中宣稱，曾經歷憤怒、情緒不安等負面情緒後的一小時內，中風風險約增加30%。

此外，在分析情緒及生理兩種不同類的觸發因素，是否分別對缺血性、出血性中風的影響有差異時，研究團隊發現，憤怒及情緒不安與「所有類型」的中風都有關。而大量消耗體力的體能活動，與出血性中風較有關聯，並進一步指出劇烈運動後中風的機率在女性身上最高，在健康體重族群中最少。