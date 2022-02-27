奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享2/28～3/6星座運勢，雙魚座事業運最旺，水瓶座愛情運最旺，天蠍座金錢運最旺；另外射手座事業運需要留意，天秤座愛情運需要留意，金牛座金錢運需要留意。從整體運勢來看，牡羊座、雙魚座運勢最旺，整體運勢達5顆星，一定要好好把握下周的好運。
▍牡羊座
整體運勢★★★★★
牡羊朋友長久以來一直努力的事情或許在下周就能看到成功的希望，奧斯提醒，下周將是個知足滿意的一周，要好好把握喔！
▍金牛座
整體運勢★★★
下周金牛朋友開始呈現休息的狀態，或許是不斷努力在下周開始感到不堪負荷，下周偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入帳的可能。
▍雙子座
整體運勢★★★★
下周雙子朋友對於現況感到知足，不像過去給自己那麼大的壓力，開始懂得享受目前的生活。
▍巨蟹座
整體運勢★★★
大環境的不穩定，讓巨蟹朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來。
▍獅子座
整體運勢★★★
下周獅子朋友的情緒起伏增大，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人起爭執。
▍處女座
整體運勢★★★
下周處女朋友的思緒似乎不像以往那麼清晰，也容易只看事情的表面，導致自己有時做事不太敢放手去做，思考後立刻付諸行動，就能改善這樣的狀況喔！
▍天秤座
整體運勢★★★
下周天秤朋友遇事顯得畏畏縮縮，對於未知的新事物感到恐懼，容易因此錯失機會。下周愛情運需要留意，容易想太多，而誤解對方的意思，彼此信任感下降，建議要避免「說者無意，聽者有心」的狀況喔！
▍天蠍座
整體運勢★★★★
下周天蠍朋友顯得積極上進許多，凡事都精益求精，面對許多事情有更多自我的看法。下周正財運優於偏財運，專業努力受到主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。
▍射手座
整體運勢★★
下周射手朋友情緒起伏較大，容易因為一點小事就感到不耐煩，因此種埋下隱憂。下周對於目前的公司或學業感到萬分灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，影響到上司主管對你的評價。
▍摩羯座
整體運勢★★★
下周摩羯朋友的行動力及熱情下降，面對周遭的人事物都提不起勁，甚至開始懷疑一直以來追求的目標。
▍水瓶座
整體運勢★★★★
下周水瓶朋友有更加穩重且踏實的態度，面對許多事情或工作都按部就班的執行，這樣的態度也讓自己對事情的掌握度提高許多。感情方面，兩人變得更加體貼，也更願意付出，單身的朋友下周有不錯的桃花機會，有緣人將來自於工作職場。
▍雙魚座
整體運勢★★★★★
下周雙魚朋友有望突破現況，若目前有遇瓶頸或對環境感到不滿意，在下周都有機會能扭轉局勢。
【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】
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