疫情後，你是否更關注自己與家人的健康？你的就醫行為改變了嗎？國內一則調查發現，偏好線上看診的人，增加近三分之一、成長幅度近7倍，疫情期間，國人的科技使用習慣改變，同時也對健康更有危機意識。

國人喜歡逛醫院、看醫生，新冠疫情以來，這樣的習慣已經出現改變。

2月16日，南山人壽與醫聯網合作發布「2022 國人健康管理行為」調查結果，發現國人從生活行為、科技使用到風險管理上，都出現與過往不同的思維，不僅提供業者思考商業模式的寶貴資訊，也讓我們對未來的健康照顧生態有了更多想像。

●政府開放視訊診療 民眾真的有在用嗎？

去年（2021）5月因應疫情突發，中央健保署陸續修訂公告，開放醫師可透過線上視訊問診治療，並准允健保給付。民眾可先查詢距離近的「視訊診療指定院所」，致電預約視訊時段，雙方聯繫完畢後，即可開啟鏡頭對話。

不過，政府開放了，民眾真的有使用嗎？本次調查發現，仍有高達9成民眾還沒用過「視訊診療」及「遠距醫療」，這一方向反映國內都會地區就醫太方便，醫療院所多又密集，二方面也顯示數位健康的普及還需要努力。醫聯網董事長王欽堂推測，台灣防疫成功、導致民眾無迫切使用需求，還有政策宣導不足都是可能原因。

但儘管如此，調查也指出，58%國人都表示，未來會嘗試使用遠距醫療；更有70%民眾說，他們期待疫情趨緩後，遠距醫療服務還能持續開放，提供民眾不同的就醫管道選擇。醫聯網執行長李昕亮指出，這項指標顯示，民眾對遠距醫療的接受度激增。

●怕去醫院會感染！線上諮詢意願成長近7倍

疫情成為新常態之後，民眾也許是害怕感染新冠病毒，出門就診的意願是大減的。疫情發生前，高達約9成（89%）民眾身體不適時，會直接到醫院、診所就醫，但如今疫情成為新常態，該比率降低到只剩7成多（73.6%）。

相反地，偏好使用線上諮詢的民眾，從僅4.7%增加到36%，成長幅度將近7倍；更有29%民眾說，他們會考慮選擇視訊看診。

去年使用過線上問診服務的陳先生分享，線上諮詢不必自己分辨科別，可以匿名、傳送照片，對患者的隱私保障很充足，同時也省去民眾「不知道去哪一科就醫」的困擾。不過他也指出，自己使用線上問診時，等候1～2天才會獲得回覆，又必須頻頻上平台做確認，即時性與便利度可能有待提升。

●解讀「健檢報告」市場大、6成人考慮加保醫療險

疫情讓民眾對健康更在意，且付諸行動，轉嫁到消費行為上。調查顯示，82%民眾擔心自己與家人的保險不足；也有6成民眾考慮加保醫療險、4成人想補足癌症險等重大疾病險。

(示意圖/Shutterstock)

在預防醫療方面，73%民眾有定期健檢習慣，其中比例最高的族群，是平均每年做1～2次健檢。而民眾收到健檢報告後，有高達84%希望獲得「解讀報告數值」的服務，顯示民眾對於掌握個人健康資料與身體細節，有了更高的主導意願，也願意調整生活方式、持續追蹤。

南山人壽資深副總經理陳維新分享，公司近年積極推廣外溢保單，幫助保戶有效管理、追蹤個人身體狀況，希望讓民眾把「預防勝於治療」的精神落實到保險服務裡，鼓勵培養健康的身體、連動保費。此外，藉由AI來預測疾病，民眾鍵入健康資料後即可獲得危險值估算，也是相當熱門的服務之一。