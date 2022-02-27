台積電遭外資棄守，周五（25日）一度回測年線與600元整數關卡，儘管終場收在平盤價604元，但外資卻狂砍4.85萬張、約293億元，連續兩個交易日提款572億元。分析師認為，烏克蘭危機也讓外資擔憂「台海穩定」，短期內台積電有可能見到5字頭，建議投資人可分批布局，畢竟台積電營運後勢值得正向看待。

俄烏開戰，台積電成為外資狙擊目標，周五一度回測年線與 600元整數關卡，終場收在平盤價604元，市值失守16兆元大關，單周市值蒸發逾8500億元。外資24、25日連兩天狂砍台積電近9.5萬張，金額高達572.75億元。

法人認為，外資持續提款台積電有兩大原因，首先與投資風控系統可能亮紅燈有關，再者為大型機構或投資人恐慌性贖回連結台股的ETF，預期局勢穩定，賣超將趨緩。

台積電美股掛牌ADR同樣賣壓沉重。周五美國費半指數上漲逾1.5%，重量級半導體股幾乎全面齊揚，超微（AMD）暴漲3.82%；英特爾上漲 2.12%；輝達（NVIDIA）、高通和應用材料均漲1.7%；聯電ADR也大漲近2%，但台積電ADR獨憔悴，終場續挫0.58%，收在111.23美元。

台積電ADR在1月13日盤中創下145美元新高後，隨著美國科技股走弱，股價不斷往下探底，短短一個半月時間，跌幅高達23%。

前外資操盤手、摩爾投顧分析師張貽程指出，在1月底過年封關前時，曾提醒台股投資人，台積電ADR溢價不斷縮小當中，周五（25日）台積電收盤價為604元，而台積電ADR每股換算價格為623元，溢價僅有3.2%，相較於之前10%、甚至10%以上，差距非常多，換句話說，美股投資人不願意給予台積電這麼高的溢價，儘管美元升值走強，溢價仍大幅縮水。

張貽程解析台積電的法人籌碼，發現外資在台積電股價飆上688元天價後，就一路賣超，但是內資投信卻一路買超，土洋對作、你丟我撿，不過外資力量當然比較大，他認為，短期仍可能回測600元之下，因此5字頭的台積電是進場好時機，建議可分批進場布局、平均持有成本，但千萬不要想抓最低點。

他強調，烏克蘭危機讓外資擔憂台海穩定，導致地緣政治風險大增而賣股，短期內賣壓可能沒那麼快結束，不過台積電的先進製程有長期競爭力，可以正向看待營運後勢，找尋長期投資價值的買點。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。