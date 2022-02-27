俄羅斯與烏克蘭衝突自24日爆發後已進入第4天，但各國對於烏克蘭的支援仍相當有限，前立委孫大千整理出美國在俄烏衝突中做的各項「努力」，並詢問「當台灣不幸要面對戰爭威脅時，美國會為台灣做什麼呢？」

孫大千在臉書表示，民進黨不該用認知作戰來當擋箭牌，應該告訴大眾「今日烏克蘭的美國，會不會是明日台灣的美國」，並整理出「老大哥美國」在俄烏衝突中到底做了哪些事情。

孫大千指出，在戰爭爆發前夕，美國撤僑、關閉基輔的美國大使館、逐步撤出所有的外交人員以及軍事人員、每天敲鑼打鼓預告俄羅斯動武的時間及方式、部署美軍在波蘭邊境，並公開表示不會與俄軍交火以避免引爆第三次世界大戰。

孫大千說，在戰爭爆發初期，美國始終迴避將俄羅斯進入烏東地區的行為定調為入侵烏克蘭，只針對烏東地區兩個獨立共和國祭出經濟制裁，美國總統拜登則致電給烏克蘭總統澤倫斯基30分鐘，表達美國的堅定支持。

孫大千指出，當俄軍全面攻打後，美國呼籲全世界要為烏克蘭祈禱、針對俄國銀行祭出金融制裁、建議澤倫斯基出逃基輔，且為避免推升全球能源價格，沒有針對俄羅斯的石油和天然氣出口進行制裁；為避免影響歐洲各國在俄羅斯的投資，沒有將俄羅斯逐出SWIFT機制；拜登更明確表示，美國軍隊將不會「在烏克蘭作戰」，而是捍衛北約盟友。

孫大千質疑，當澤倫斯基對於西方盟國只出一張嘴的袖手旁觀表示失望時，民進黨敢不敢告訴台灣人民「當台灣不幸要面對戰爭威脅時，美國會為台灣做什麼呢？」