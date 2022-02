長期研究中央情報局(CIA)的專家表示,雖然美國先前於評估阿富汗情勢時失準,但本次在俄羅斯入侵烏克蘭前便發出確實警告,以對抗俄羅斯的資訊戰;這名專家還透露,中情局8年來持續訓練烏克蘭人員進行非正規作戰(irregular warfare),其準軍事(paramilitary)幹員也可能秘密進入當地活動。

美國「有線電視新聞網」(CNN)26日報導,長期研究中情局、《灰燼的遺贈:中央情報局的歷史》(Legacy of Ashes: The History of the CIA)的作者威納(Tim Weiner)表示,現任中情局局長伯恩斯(Bill Burns)是一名職業外交官,且在美國重新轉回關注大國競爭後,相關單位便將資源投入蒐集俄羅斯與中國大陸的情報。

而在此次烏俄戰爭中,美國於事前發動冷戰結束以來罕見的政治作戰(political warfare),以全方位情報與外交手段,包括外交警告、經濟制裁與機密情報的快速解密和公開,削弱了俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)以假訊息作為戰爭工具的計畫。

雖然美國總統拜登(Joe Biden)承諾不將美軍派往烏克蘭境內作戰,以免引發第三次世界大戰。但威納指出,中情局等美國情報單位仍在戰爭中發揮作用,如透過包括偵察衛星在內的各種來源為烏克蘭軍方提供戰場情報、如1980年代一般暗地向該國提供FIM-92「刺針」(Stinger)單兵防空飛彈等武器。

威納還透露,8年以來,中情局持續訓練一批烏克蘭人員,讓其有能力在敵後進行游擊戰或領導叛亂的非正規作戰;另外,隸屬於中情局特別活動中心(Special Activities Center)、專門執行各種「髒活」的特種行動組(Special Operations Group)準軍事幹員,也可能秘密前進烏克蘭,且「肯定非常樂意讓俄軍士兵被裝進屍袋送回家」。