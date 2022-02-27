長期研究中央情報局（CIA）的專家表示，雖然美國先前於評估阿富汗情勢時失準，但本次在俄羅斯入侵烏克蘭前便發出確實警告，以對抗俄羅斯的資訊戰；這名專家還透露，中情局8年來持續訓練烏克蘭人員進行非正規作戰（irregular warfare），其準軍事（paramilitary）幹員也可能秘密進入當地活動。

美國「有線電視新聞網」（CNN）26日報導，長期研究中情局、《灰燼的遺贈：中央情報局的歷史》（Legacy of Ashes: The History of the CIA）的作者威納（Tim Weiner）表示，現任中情局局長伯恩斯（Bill Burns）是一名職業外交官，且在美國重新轉回關注大國競爭後，相關單位便將資源投入蒐集俄羅斯與中國大陸的情報。

而在此次烏俄戰爭中，美國於事前發動冷戰結束以來罕見的政治作戰（political warfare），以全方位情報與外交手段，包括外交警告、經濟制裁與機密情報的快速解密和公開，削弱了俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）以假訊息作為戰爭工具的計畫。

雖然美國總統拜登（Joe Biden）承諾不將美軍派往烏克蘭境內作戰，以免引發第三次世界大戰。但威納指出，中情局等美國情報單位仍在戰爭中發揮作用，如透過包括偵察衛星在內的各種來源為烏克蘭軍方提供戰場情報、如1980年代一般暗地向該國提供FIM-92「刺針」（Stinger）單兵防空飛彈等武器。

威納還透露，8年以來，中情局持續訓練一批烏克蘭人員，讓其有能力在敵後進行游擊戰或領導叛亂的非正規作戰；另外，隸屬於中情局特別活動中心（Special Activities Center）、專門執行各種「髒活」的特種行動組（Special Operations Group）準軍事幹員，也可能秘密前進烏克蘭，且「肯定非常樂意讓俄軍士兵被裝進屍袋送回家」。