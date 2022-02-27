《正常發揮》

俄烏交戰進入第3日，俄軍先頭部隊很快進逼到烏克蘭首都基輔，台灣人的處境引發關注。針對美國前國務卿蓬佩奧將於3月2日訪台4天，預計拜會總統蔡英文與副總統賴清德，就台美關係、區域安全等議題交換意見。資深媒體人陳揮文認為，台灣看到烏克蘭人這樣犧牲，若不覺醒，甚至還當作沒事；特別是蓬佩奧要來台灣了，民進黨到時又開始洗腦，那就完蛋了。

針對兩岸問題，陳揮文24日在中天政論節目《正常發揮》中表示，我們沒有辦法、也不願意跟人家坐下來談，每天拿牙籤在戳人家，人家也會不高興。當我們的小兩岸影響到美中的大兩岸時，是在逼人家出手。

陳揮文甚至認為，如果我們再繼續選錯總統、選錯政黨，再讓「抗中保台」的人當總統，我們很有可能變成烏克蘭。

陳揮文指出，民進黨政府越玩「抗中保台」，台灣就越有可能變成烏克蘭，從以前的阿富汗到如今的烏克蘭，台灣看到烏克蘭人這樣犧牲，若還不覺醒，甚至還當作沒事，那就完蛋了；特別是最近還有一個「救援投手」蓬佩奧要來台灣，他是真的希望蓬佩奧不要來了，因蓬佩奧一來，民進黨可能又要開始洗腦，喊「看到沒有，美國朋友來了，堅若磐石」，甚至稱美國又派這麼大的官來之類的，那就完蛋了。