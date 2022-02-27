俄烏衝突升溫成為近期牽動市場的關鍵所在，台股雖然周線翻黑，但守穩在半年線之上。財信傳媒集團董事長謝金河26日表示，外資在一周內賣超台股1653.38億元，但在外資大殺四方下，台股卻愈殺愈漲，重點是內資力量抬頭，他認為未來內資力量會超越外資，台股生態系會出現新的變化。

謝金河26日晚間於臉書粉絲專頁發佈最新文章，指出這兩天因俄烏爆發軍事衝突，外資連續兩天賣超台股逾500億元，這一週內，賣超台股1653.38億元，賣股票像倒垃圾一般，單是從台積電就提款逾600億，台股已成外資提款機。

外資從2018年起開始賣超台股，只有2019年是買超，累積三年賣超1.348兆台幣，今年仍大賣台股，尤其是晶圓雙雄，面板雙雄都成了獵殺對象，外資今年前兩個月已經賣超台股1953.78億，外資拋售台股一點也不手軟。

但台股卻出現一隻大手，投信在2月每天都買超，累計買超436.86億元，雖然金額還差外資一大截，卻是台股最堅定的買盤。在外資退場，投信挺身而出的這一刻，台股未來生態系也會出現新的變化。

這些年，外資把重心押在中國、香港，對深滬港都大買超。至去年底止，外資投行在中港股市仍有很大的部位，像貝萊德有1553億美元，摩根大通有1407億美元，先鋒有1307億美元，大摩也有321億美元。這類投行手上都是中國大權值股，像阿里巴巴，騰訊，美團，嗶哩嗶哩，拼多多，京東等，這些股票從去年迄今都跌得四腳朝天。

謝金河認為，現在殺出能創造帳面利潤的只有台股，尤其是台積電，聯電……。台股在外資大殺四方下，卻愈殺愈漲，重點是內資力量抬頭，從境外回流資金比想像中充沛。去年壽險業大賺3885億元，投信賺158.3億元，證券公司大賺1195.91億元，全體金融機構大賺9365.99億元，這有很大比重是從台股賺來的。

他指出，未來內資力量會超越外資，外資分析師素質每況愈下，對台股影響力逐漸下降。接下來，台灣要迎接的是把境外財富管理搬回台灣，過去這個錢全被外資賺走，現在台灣的金融業要努力搶回來，這才是台灣金融業最大的一塊餅！