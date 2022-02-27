俄羅斯入侵烏克蘭引發歐洲國家群起抵制，繼英國24日率先禁止俄羅斯航空公司（Aeroflot）飛越英國後，捷克、波蘭、保加利亞、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等26日也對俄羅斯航空公司的班機關閉領空。愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）更在推特發文稱：民主國家的天空容不下侵略者的飛機。」

捷克交通部長庫卡（Martin Kupka）26日發推文稱，「今天午夜開始，我們將禁止所有俄羅斯航空公司的航班經過捷克領空。」

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）26日在臉書表示，波蘭也準備採取類似做法。波蘭政府發言人穆勒（Piotr Muller）稍後在推特宣布：「禁令自午夜開始實施。」

保加利亞為聲援烏克蘭，也決定於午夜起實施類似禁令，俄羅斯飛機自午夜起「不得再進入保加利亞主權領空，包括領海上空。」

立陶宛交通部長史庫狄斯（Marius Skuodis）也表示，已和愛沙尼亞、拉脫維亞達成共識，對俄羅斯航班關閉領空。愛沙尼亞經濟部長阿斯（Taavi Aas）表示，「愛沙尼亞響應波蘭的倡議，將禁止所有俄羅斯航空公司使用我們的領空。」