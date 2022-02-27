俄烏戰爭開打，俄羅斯與烏克蘭也成為全世界熱搜字，就有不少人好奇，明明俄羅斯的英文是Russia，一般中文念作「羅斯」、「露西」，日文念作「露西亞」，為何如今大家都念俄羅斯？原因竟然跟蒙古人有關。

俄羅斯在中國歷史上，最早出現在元朝至明朝之際，當時被漢人稱為「羅斯」或「羅剎」，而與羅斯人最常接觸的，就是在歐亞大陸上東征西討，甚至殺到歐洲的蒙古人，但由於蒙古語言中，若不加上母音，單詞無法以「R」開頭發音，無法唸出ROCCIA「R」的捲舌音，於是蒙古人在其前面加上母音「O」，變成OROCCIA。

蒙古人因為唸不出開頭為R的單詞，於是便在前面加上母音「O」，成為如今被翻譯為「俄羅斯」的原因。(圖／達志影像)

明朝滅亡，清朝接替後，蒙古語言的「OROCCIA」翻譯成漢語，就變成了「斡羅思」與「鄂羅斯」，之後在《大清統一志》、《異域錄》等書中才正式譯為「俄羅斯」，取代原本的兩個翻譯。

歷經了數百年，接著經過蒙古語言後轉譯成漢語，陰錯陽差下，就這樣Russia就成為大家口中的俄羅斯。