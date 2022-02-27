俄烏開戰牽動外交金融領域戰火，烏克蘭總統澤倫斯基聲明指出，將俄羅斯逐出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）的制裁已達成共識，俄方將遭受數十億美元損失，「這是入侵烏克蘭的代價」，是重要勝利。美國、加拿大和歐盟發表聯合聲明表示，正準備針對俄羅斯的金融機構包括中央銀行，採取剔除SWIFT重大限制措施，以擴大懲罰克里姆林宮入侵烏克蘭。

根據美國、歐盟、法國、德國、義大利、英國、加拿大聯合聲明指出，決心繼續讓俄羅斯為入侵烏克蘭付出更多代價，進一步將俄羅斯與國際金融體系區隔開，將選定的俄羅斯銀行從SWIFT系統裡刪除，使這些銀行與國際金融體系脫節，損害他們在全球的營運能力。同時也將採取措施「限制出售公民身份」，也就是防堵所謂的「黃金護照」，避免與俄國政府有聯繫的俄國富豪成為西方國家的公民，得以進入金融系統。

根據中國時報，禁止俄羅斯使用SWIFT、切斷與全球金融體系斷聯將對俄國造成極大損害，但相對歐洲也會自傷，因為歐洲與俄羅斯能源交易密切。把俄羅斯踢出SWIFT機率升高，但國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃26日警告，俄羅斯受到西方社會制裁，勢必刺激國際能源及穀物價格上升，新興國家出現資金流失，打擊全球經濟復甦。

政治大學金融系教授殷乃平表示，俄總統普丁早就料到有這天，現在已有備而來，將俄踢出SWIFT不僅是「打空拳」，連「殺敵一千、自損八百」都稱不上，打不到要害，反而讓推動國更受傷。殷乃平認為，踢出SWIFT早在普丁盤算中，花了好幾年建立以盧布為主的獨立交易金融信息傳輸系統（SPFS），石油、天然氣也找好買主，如中國大陸等就是其中的大戶，若切斷SWIFT，美國、德國才是最大受害者。

●何謂SWIFT

SWIFT的全名為「環球銀行金融電信協會」（The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication），是連接全球銀行業的金融通訊基礎設施，總部位於比利時。是全球金融往來最重要的管道，由其會員銀行負責運作，每天處理超過200國家和地區跨境金融業務，以及1萬1000家金融機構數百萬筆支付指令。