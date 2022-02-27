台灣馬路一直是長年民眾最不滿的地方之一，因經常性施工導致路面顛簸，下過雨後又時常出現坑洞，加上廠商怠惰，疏於警示，造成交通事故。氣象粉專《台灣颱風論壇》就在臉書貼出一張夜晚的台南馬路照片，直呼「在台南晚上開車騎車自求多福」，網友看到後也紛紛留言真的不意外。

《台灣颱風論壇》25日在粉專PO出一張照片，只見照片中明明道路在施工，出現一個坑洞，卻僅用三角錐圍住，完全沒有任何警示，照明燈也相當微弱，非常離譜。

《台灣颱風論壇》小編貼出公園北路施工照，只見照片中施工地點用三角錐圍住，卻完全沒有警示，不少車輛因此差點發生意外，抱怨「在台南晚上開車騎車自求多福」。(圖／台灣颱風論壇)

論壇小編忍不住抱怨「就是這麼隨便」，表示在台南，晚上開車騎車要自求多福。小編說，這條路是自己每天上下班必經之路，而照片中的狀況已經持續好幾天，警示閃燈非常微弱，只有兩盞，其中一盞還直接被擋住，且該路段還是下坡路，自己停留觀察5分鐘，不止一次看到車子快撞上才發現有三角錐，猛然切換車道閃避。

論壇小編表示，相當感嘆為何公共工程維護設施可以如此隨便，一定要等到出事才會震怒或是嚴辦。

照片曝光引發熱議，甚至釣出不少當地網友，紛紛留言：「我剛剛才差點撞到」、「一看就知道是公園北路」、「台南這兩年修路工程越來越隨便，誇張」、「永康這邊也越來越糟糕」、「上次經過也有看到，也是靠很近才發現，慶幸自己開內車道」、「台南交通真的很糟」、「昨晚經過就覺得很危險了」、「選舉快到了，到時候就會好了XD」。

事後有熱心網友表示已經通報市府，也有台電人員出面留言，指出事發現人孔蓋有下陷危險，才會先交通維護並進行施工，經反應後也立刻調派人員前往加強警示，而論壇小編事後返回現場，也證實三角錐有加裝更為明亮的警示燈。