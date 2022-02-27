Hami Diallo got ejected after this play pic.twitter.com/FcacMN1XWy — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) February 26, 2022

活塞27日對戰塞爾提克，後衛迪亞洛（Hamidou Diallo）上半場剩餘6分半鐘時意外遭到裁判驅逐出場，這個判決引起議論。迪亞洛當時把球從邊線救回來，然後準備跟著隊友一起換場進攻，但他途中因為推了裁判一下，被吹技術犯規並被驅逐出場！最後塞爾提克113-104獲勝。

塞爾提克懷特（Derrick White）在三分線出手，被活塞海耶斯（Killian Hayes）點到了一下，球還是繼續往前飛，著地後彈向界外的前一刻，被迪亞洛飛身救回。兩秒鐘之後哨音響起，大家都莫名其妙，迪亞洛雙手一攤大喊無辜，總教練凱西（Dwane Casey）也質疑判決。

在開會審視重播時，可以看見迪亞洛在底線救回界外球之後，把右手放在一位裁判身上，因此被吹了技術犯規。依照球場規則，球員故意推擠裁判確實是該驅逐出場。擔任球評的退役球員斯卡拉布萊恩（Brian Scalabrine）認為不必那麼嚴重，比賽中球員常常都會碰到裁判，當時迪亞洛只是為了保持平衡才稍微推了一下裁判。

然而裁判認為迪亞洛對先前的另一個吹判心懷不滿，才故意藉機推擠。總教練凱西賽後說：「我不懂讀心術，我認為他只是在全力奔跑中出現碰撞而已。」迪亞洛曾效力雷霆3個球季，並且是2019年灌籃大賽冠軍，轉到活塞之後場均11.2分、5.1籃板。