基於Omicron疫情降溫，美國疾病管制預防中心（CDC）25日宣布放寬防疫指引，大幅鬆綁口罩相關規定，全美有72％社區人口，在室內可以脫掉口罩。

美國CDC的防疫指引出現重大轉變，主要是新冠病毒變異株Omicron的傳染風險減退，確診病例驟降。這也意味美國的防疫重點從COVID-19傳染率，轉移到監控地方住院率、醫院量能及感染率。

CDC上周五表示，已修改評估全美各郡新冠疫情風險的指標，現在的風險評估基於以下三大因素：過去7天內每10萬居民的新增病例、新增染疫住院病例、COVID-19患者的醫院佔床率。

根據新的評估指標，截至上周四，美國近72％人口生活的地區（涵蓋美國63％郡縣），CDC建議在室內不必戴口罩。 若照先前的指引，美國高達95％的郡縣被列為高傳染率地區，只有5％的郡能撤銷室內佩戴口罩的規定。

在美國掀起另一波感染高峰的Omicron疫情，明顯有消退跡象，紐澤西等州已宣布，打算在近日內取消學校等公共場所的室內戴口罩強制令。

新防疫政策是按照醫院量能和確診數，分成低、中、高風險三個範疇，而且實施時不考慮疫苗接種情況。

不過CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）上周五在記者會上提到，旅客搭乘飛機、火車、巴士等大眾運輸工具，或人在機場與火車站時，仍須戴上口罩。此規定預計執行到3月18日為止，CDC在未來幾周會重新檢討。

CDC還說，在學校一律戴口罩的規定做了調整，現在只建議高風險社區遵守學校戴罩規定。CDC之前建議不分新冠病毒傳染風險高低，只要在學校都須佩戴口罩。

新冠疫情已進入第3年，美國人大多對戴口罩政策感到不耐煩。而且幾項研究顯示，打過疫苗的人即使感染Omicron，相較之前的變異株症狀輕微，住院及死亡的機率也不高。