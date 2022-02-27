俄烏衝突有望上談判桌化解，25日美股三大指數反彈收高，道瓊指數收漲逾800點，創2020年11月來最大單日漲幅。由於西方制裁措施避開俄國能源部門，油價收跌在100美元之下，金價從高點回落，美元指數走跌。

上周五道瓊工業指數收漲834.92點或2.51％，報34058.75點；標普500指數終場漲 2.24％，收在4384.65點；那斯達克指數收高1.64％，以13694.62點作收。周線道指跌0.1％，標指和那指分別漲0.8％、1.1％。

西方雖擴大對俄羅斯的制裁，但未針對俄國能源部門出手，國際油價跌破100美元。上周五倫敦布蘭特期油收跌1.16％，報每桶97.93美元；紐約西德州中級原油期貨收跌1.3％，報每桶91.59美元。

避險情緒略退下，25日倫敦現貨金價回軟跌0.8％，來到每盎司1887.24美元。周四受俄烏開戰消息刺激，現貨金價跳漲至1973.96美元，攀抵2020年9月新高。

美元指數上周五跌0.589％，周四創逾3個月來最大單日漲幅升抵97.74，觸及2020年6月30日來最高點。

展望本周，投資人仍將緊盯烏克蘭危機對全球市場及能源價格的衝擊，美股料將持續震盪。聯準會主席鮑爾訂3月2、3日赴國會發表貨幣政策證詞，市場關注俄烏的地緣政治衝突，是否牽動升息政策。2月非農就業報告也將於本周出爐，就業動能被看好依舊強勁。

俄羅斯持續攻打烏克蘭，但雙方釋出討論停火及和談的意願，惟在和談地點上喬不定，莫斯科提議在白俄羅斯首都明斯克，烏克蘭卻屬意波蘭首都華沙。

西方升高對俄國的制裁，美國白宮25日宣布將總統普丁及外長拉夫羅夫列入制裁名單，英國和歐盟隨後響應，同意凍結兩人資產。而據《路透》報告指出，德法態度軟化，英加強力支持下，俄羅斯被踢出支付系統SWIFT（環球銀行金融電信協會）的機率大增。