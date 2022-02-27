俄羅斯入侵烏克蘭已引發多家國際信評機構下調俄烏兩國信用評級！其中標普已把俄國信評降至垃圾級、穆迪則將該國信評列為垃圾級觀望名單、此外標普與惠譽也因烏克蘭恐將面臨倒債危機而調降其信評。

俄烏正式開戰，兩國金融市場陷入動盪，並引發西方對俄國實施嚴厲制裁。標普將俄國長期外匯評級從BBB-降至BB+，並還警告一旦歐美制裁對俄國經濟影響趨於明朗，還將進一步調降評級。

標普發布聲明指出，迄今歐美宣布的制裁讓俄國銀行業在國際貿易擔任中介角色的能力受限。

標普在同時也把烏克蘭信評從B下調到B-。

由於俄國債務占GDP約20％，為世界最低債務水平國家之一，加上外匯儲備約為6500億美元，因此穆迪將俄國信評列為Baa3投資級、惠譽則為BBB-。

然而一旦遭到調降，俄羅斯信評將淪為高風險的垃圾級或次級投資等級(sub-investment grade)。

穆迪解釋，鑒於國際社會對俄國實施的嚴厲制裁恐對信用造成衝擊，因此正評估是否下調該國信評。

雖然以往主權信用評級的審查需要耗費數月，不過這次速度可能加快。穆迪補充最終決定會將俄烏衝突規模與西方制裁的嚴重性納入考量。它在同時也考慮針對已降至垃圾級的烏克蘭再度降評。

至於惠譽則是立即採取行動，一口氣將烏克蘭信評調降3個等級，從B降到CCC。

針對俄國出兵烏克蘭，歐美國家首波制裁鎖定在俄國的金融業，至於更具殺傷力的把俄國排除在SWIFT系統則尚未有定論。此外歐盟、美、英等國25日再度宣布對俄國總統普丁與外交部長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）的資產進行凍結。

不過這項制裁效果恐怕有限，根據俄國官方文件指出，普丁旗下只有一棟公寓與兩輛車，海外則沒有任何資產。不過根據Hermitage資產管理公司執行長布勞德（Bill Browder）表示，他預估普丁資產約有2000億美元，分布在海外銀行，包括美國在內。