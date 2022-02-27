俄羅斯本月24日對烏克蘭境內展開軍事行動，從烏克蘭來台定居約15年、並嫁到台灣、已取得中華民國身分證的女星瑞莎，原本打算等疫情好轉就帶著老公和孩子回烏克蘭探望奶奶，無奈又接著面臨俄羅斯攻擊，今瑞莎心情沉痛在臉書發聲「所有參與這場侵略戰爭或支持這次恐怖暴力的人都應該感到羞恥！」

俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭首都基輔的居民連夜逃離家園，躲在地鐵站和防空洞尋求庇護，不少年輕或年長男性紛紛自願投入戰場，而瑞莎對於自己的家鄉遭到無情攻擊，心情充滿了「傻眼！難過！生氣！」，今（27）日繼續在臉書表示「俄羅斯出兵烏克蘭、俄羅斯對烏克蘭採取了全面性的侵略性恐怖戰爭攻擊；這是我出生，從小生活成長的地方，現在烏克蘭全國人民正在及面臨血腥戰爭的暴力攻擊！」

瑞莎難過說「有無辜平民在死去，無辜的孩子們躲在防空洞裡，母親在地鐵裡生孩子，全國人民面臨飢餓，沒有水喝，超多受傷者。」並憤怒表示「戰爭的飛彈到處飛來飛去，炸毀房屋.. 為什麼？究竟為了什麼？所有參與這場侵略戰爭或支持這次恐怖暴力的人都應該感到羞恥！」

瑞莎對家鄉受到摧殘，遠在台灣的她為烏克蘭祈禱「上帝都看得到！烏克蘭，堅持下去、加油， 我們會為你們祈禱！祈禱戰爭盡快平息。」